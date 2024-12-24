Именно туда россияне боятся переброски дополнительных украинских резервов, поэтому пытаются их удержать. Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко, отметив, что у россиян мало сил и средств для наступления.

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Могут ли россияне готовить наступление на Запорожье

Руководитель отметил, что россияне осуществляют активные действия на двух главных полигонах в Мариуполе, стягивая туда войска. Такую активность последний раз наблюдали перед началом наступления на Угледар.

Один из полигонов есть в районе поселка Бабах-Тарама, там россияне последнюю неделю с утра до поздней ночи проводят тренировки с применением ствольной артиллерии. Это довольно непонятно и неожиданно,

– отметил Андрющенко.

Кроме того, оккупанты изменили направление переброски военной техники. Если раньше она двигалась в сторону Кураховского направления, то сегодня – в село Осипенко Бердянского района, а затем Токмак. Это свидетельствует о том, что россияне осуществляют концентрацию в Запорожской области в районе линии боестолкновения.

Возможно это приведет к какому-то наступлению в Запорожской области, но это точно не случится прямо сейчас, россиянам не хватает интенсивности насыщения, как и резервов,

– подчеркнул руководитель.

О наступлении на Херсон

В последнее время россияне активно вбрасывают информацию о своем наступлении на Херсонщине. Если военную технику россияне везут на Запорожское направление, то несколько дней назад они везли боевые катера в Херсонскую область.

По словам Андрющенко, враг хочет удержать украинские резервы и не дать Украине возможности перебросить их в Донецкую область, где есть основные точки наступления оккупантов.

На Херсонщине постоянно идут бои, особенно за острова. Россияне действительно пытались высадиться возле Херсона, но это больше похоже на отдельные ДРГ, а не на полномасштабное наступление не на полномасштабное наступление,

– пояснил он.

Напомним, что Херсонская ОГА опровергла сообщения о попытке наступления российских войск на Херсон. Существуют передвижения оккупантов и их тренировки, но увеличение контингента не приравнивается к наступлению. Так же и наступление на Запорожье председатель Запорожской ОВА Иван Федоров назвал очередной российской ИПСО.