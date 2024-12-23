Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника управления внутренней и информационной политики Херсонской ОГА Александра Толоконникова.
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Что сейчас происходит на Херсонщине
Александр Толоконников заявил, что россияне постоянно готовятся к штурмам на Запорожском и на Херсонском направлениях и говорят об этом. По его словам, Украина видит передвижения оккупантов, их тренировки, а также поочередные увеличения и уменьшения контингента.
Сейчас, конечно, увеличение идет. Но это не означает, что они (россияне, – 24 Канал) бросятся правый берег штурмовать, потому что это самоубийство,
– объяснил Толоконников.
Также он рассказал, что минобороны России приехало на левобережье Херсонщины в группировку "Днепр", которая занимается именно высадками вражеских ДРГ. Причиной визита стало то, что среди российских военных участились случаи самоубийств.
По словам Александра Толоконникова, солдаты понимают, что их отправляют на смерть и это вызывает критическую ситуацию в российских войсках.
К слову, ранее представитель Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что российские оккупационные войска на Херсонщине продолжают попытки высадиться на остров Казацкий. Также они в последнее время активизировались и на острове Большой Потемкинский.