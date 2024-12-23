Об этом в сводке для 24 Канала сказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что российские военные уже предпринимали неудачные попытки штурма на Херсонщине.

Читайте также Даже не успели сесть на лодки, – Братчук о попытках россиян форсировать Днепр

Движение к Херсону станет самоубийственным для россиян

Свитан отметил, что форсировать Днепр можно, но только с правого на левый берег. Ведь левый – это низкий берег, а правый – высокий. То есть легче это делать украинским защитникам.

По его словам, делать это именно сейчас с точки зрения военной логики является идиотизмом. Ведь такая попытка закончится ликвидацией несколько тысяч российских оккупантов. Единственный какой-то мотив – это попытаться растянуть линию фронта и вытянуть на себя на этом направлении наши резервы.

Это только одна может быть задача по данному направлению, почему сейчас россияне еще в районе Херсона будут пытаться убиться,

– считает полковник запаса.

Он напомнил, что уже было несколько вражеских атак в районе Антоновского моста, на островах и на Кинбурнской косе. Оккупантов там отлично видно, поэтому они очень хорошие мишени для наших защитников.

Что происходит на Херсонщине: смотрите на карте

Удар по складу с деталями для "Шахедов"

Украинские дроны посетили экономическую зону "Алабуга" в Республике Татарстан и уничтожили склад с деталями для "Шахедов". По мнению полковника запаса, ГУР держит прямые контакты с силами, которые в конце концов будут инициаторами развала России.

Главное управление разведки своими "длинными руками" добралось до производства "Шахедов",

– подчеркнул Свитан.

Он добавил, что оптимальным вариантом является уничтожение самих заводов, впрочем ликвидация склада означает, что по крайней мере несколько десятков "Шахедов" уже не зайдут на территорию Украины.