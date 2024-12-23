Про це у зведенні для 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що російські військові вже здійснювали невдалі спроби штурму на Херсонщині.

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Рух до Херсона стане самовбивчим для росіян

Світан зазначив, що форсувати Дніпро можна, але лише з правого на лівий берег. Адже лівий – це низький берег, а правий – високий. Тобто легше це робити українським захисникам.

За його словами, робити це саме зараз із погляду військової логіки є ідіотизмом. Адже така спроба закінчиться ліквідацією кілька тисяч російських окупантів. Єдиний якийсь мотив – це спробувати розтягнути лінію фронту та витягнути на себе на цьому напрямку наші резерви.

Це лише одне може бути завдання по цьому напрямку, чому зараз росіяни ще в районі Херсона намагатимуться вбитися,

– вважає полковник запасу.

Він нагадав, що вже було кілька ворожих атак у районі Антонівського мосту, на островах та на Кінбурнській косі. Окупантів там добре видно, тож вони дуже гарні мішені для наших захисників.

Що відбувається на Херсонщині: дивіться на карті

Удар по складу з деталями для "Шахедів"

Українські дрони завітали до економічної зони "Алабуга" в Республіці Татарстан та знищили склад з деталями для "Шахедів". На думку полковника запасу, ГУР тримає прямі контакти з силами, які врешті-решт будуть ініціаторами розвалу Росії.

Головне управління розвідки своїми "довгими руками" дістало до виробництва "Шахедів",

– наголосив Світан.

Він додав, що оптимальним варіантом є знищення самих заводів, втім ліквідація складу означає, що принаймні кілька десятків "Шахедів" уже не зайдуть на територію України.