Українська артилерія успішно працює, тому що ворогу не вдається закріплюватися на цих островах на Дніпрі. Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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Ворог хоче зайти на острови

Сергій Братчук зазначив, що ворог з двома диверсійно-розвідувальними групами робив спробу вийти на правий берег Дніпра у районі Антонівського мосту. Загарбники були виявлені та знищені.

Що стосується ще кількох штурмових груп. Вони перебували на березі, але навіть не встигли сісти в ті човни, плавзасоби, які вони готують, які в них дійсно є. Ці спроби зумовлені тим, що ворог хоче подолати ці водні перешкоди і зайти на острови,

– підкреслив він.

У росіян немає жодного ресурсу для наступу на Херсон. Це масштабування, насамперед інформаційне, таких заходів, рухів ворога пов'язане з тим, що кремлівському диктатору Владіміру Путіну необхідно показати США, що росіяни нібито здатні проводити якісь масштабні великі операції.

Командувач угруповання військ "Дніпро" російської армії Михайло Теплинський намагається це демонструвати. Тому відправляє окупантів на штурми, які є фактично самоліквідацією для них.

"Може інтенсивність відповідних бойових дій зростати, ми це прекрасно розуміємо. Але командуванню сьогодні відомо про ресурсність ворога, які у нього є плани на сьогодні. Розуміємо, що адекватні заходи з нашого боку застосовуються", – пояснив речник.

Ворог щодня обстрілює Херсон, ті громади, які розташовані на правому березі. Росіяни продовжують цей вогневий тиск на українців для того, щоб унеможливити їм проживання за цими локаціями.