20 грудня вранці росіяни здійснили спробу прорватися до Херсона, але отримали відсіч, передає 24 Канал із посиланням на заяву речника Сил оборони Півдня України Владислава Волошина в ефірі телемарафону.

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Росіяни постійно намагаються прорватися до Херсона

За словами Волошина, окупанти щодня здійснюють по декілька спроб переправитися на острова, які перебувають контролем Сил оборони, і на правий берег. Ворог намагається захопити плацдарм на правому березі, розмістити там вогневі засоби, аби посиленно обстрілювати населені пункти, зокрема Херсон.

Тому, зауважив речник, чогось екстраординарного 20 грудня не відбулося. Вчора росіяни намагалися форсувати річку в районі Антонівського мосту.

Задля цього противник збільшив кількість артилерійських обстрілів, почав вести саме вогонь з РСЗВ, з великокаліберної артилерії по Херсону та передмістю. І під час цього артобстрілу намагався малою групою переправитися в районі Антонівського мосту. Проте Сили оборони спрацювали на випередження, і як наслідок – противник не зміг доплисти навіть до середини Дніпра.

До слова, ще наприкінці листопада у Силах оборони повідомляли про те, що російські війська тренуються форсувати Дніпро малими групами піхоти біля Антонівського мосту в Херсоні. В ОВА тим часом зазначали, що ворог підготував 300 човнів для форсування річки і готується до повторного наступу на місто.