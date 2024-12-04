За словами українських військових, противник вже готує масштабний наступ у Запорізькій області, проводячи перегрупування та накопичення техніки. А як розповів в інтерв'ю The Finacial Times очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, у найближчі плани росіян входить новий наступ на Херсон, передає 24 Канал.

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Росія спробує повторно окупувати Херсон

Прокудін зазначив, що із середини липня 2024 року загарбники посилили обстріли міста. Херсон та сусідні села на західному березі Дніпра зазнали понад 9500 атак із застосуванням невеликих безпілотників, унаслідок чого загинуло щонайменше 37 людей і сотні отримали поранення.

Офіційні особи в Україні припускають, що активізація терору проти херсонців є частиною плану Росії посилити тиск на Київ до того, як Дональд Трамп повернеться в Білий дім. Крім того, окупанти готуються до потенційного наступу через річку Дніпро.

Росія хоче розпочати тут ще один наступ,

— сказав Прокудін, додавши, що російські сили зібрали 300 човнів для форсування річки.



Речник південних сил Української добровольчої армії Сергій Братчук заявив, що окупаційні війська намагаються захопити річкові острови та підійти ближче до західного берега Херсона. Нещодавно вони здійснили великий наступ на острів Козацький на північний схід від міста, поблизу Нової Каховки.

Загроза знову нависла над Херсоном в той момент, коли загарбники на Сході досягають найшвидших територіальних здобутків з перших тижнів вторгнення 2022 року.

До слова, раніше були помічені тренування росіян із форсування Дніпра біля Антонівського мосту в Херсоні.