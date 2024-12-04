Водночас, відповідно до звіту Інституту вивчення війни, українським військовим вдалося просунутися на Курщині. Тим часом ворог має успіх біля Покровська й Торецька, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.
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Яка ситуація на різних ділянках фронту
За минулу добу відбулось 192 бойових зіткнення.
На Харківському напрямку ворог 6 разів проводив наступальні та штурмові дії в районах Вовчанська, Глибокого та в напрямку Козачої Лопані.
Ворог штурмує у районі Глибокого: дивіться на карті
На Куп’янському напрямку було 13 боєзіткнень. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Лозової, Стельмахівки, Колісниківки та Першотравневого.
Противник атакує біля Колісниківки: дивіться на карті
На Лиманському напрямку наші війська зупинили 9 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах населених пунктів Першотравневе, Новоєгорівка, Греківка, Ямполівка та Терни.
Окупанти проводять атаки біля Греківки: дивіться на карті
На Краматорському напрямку українські підрозділи відбили 3 атаки загарбників. Противник намагався просунутись вперед до Ступочок, Білої Гори та в районі Часового Яру.
Росія намагається просунутися до Ступочок: дивіться на карті
На Торецькому напрямку ворог 3 рази намагався просунутися вперед у районах Торецька та Неліпівки.
Загарбники рвалися уперед біля Неліпівки: дивіться на карті
На Покровському напрямку захисники відбили 44 атаки. Ворог намагався просунутись неподалік Миролюбівки, Лисівки, Променю, Даченського, Чумацького та Новопустинки.
Противник наступає біля Новопустинки: дивіться на карті
На Курахівському напрямку Сили оборони стримують окупантів. У районах Сонцівки, Зорі, Дальнього, Курахового, Єлизаветівки та Ганнівки окупанти 44 рази намагалися прорвати українські оборонні рубежі.
Росія хоче зламати українську оборону у районі Ганнівки: дивіться на карті
На Времівському напрямку наші оборонці зупинили 25 атак противника в районах Костянтинопольського, Сухих Ялів, Роздольного, Макарівки та Новодарівки.
Окупанти атакують біля Новодарівки: дивіться на карті
На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи 4 рази намагалися просунутися в районах Роботиного, Новоданилівки та Новоандріївки
Росія намагається просунутися біля Роботиного: дивіться на карті
На Придніпровському напрямку загарбники 7 разів безрезультатно атакували позиції наших військ.
Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. Там відбито 30 ворожих атак.