Протягом минулої доби зафіксовано 168 бойових зіткнень. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на напрямках фронту

На Харківському напрямку минулої доби відбулося 7 ворожих атак в районах населених пунктів Вовчанськ, Висока Яруга, Глибоке, до того ж війська противника активно задіювали бомбардувальну авіацію.

Ситуація біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 15 атак ворожих сил. ЗСУ відбивали штурмові дії противника у бік Кучерівки, Синьківки, Петропавлівки, Першотравневого, Зеленого Гаю та Лозової.

На Лиманському напрямку російська армія атакувала 14 разів. Ворог намагався просунутись уперед неподалік Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Тернів та Зарічного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 4 атаки в районі Торецька.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 41 штурмову і наступальну дію агресора у бік Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Жовтого, Шевченко, Пушкіного та Новопустинки. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу населених пунктів Лисівка та Пушкіне.

ЗСУ зупинили 41 штурм ворога на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку ЗСУ відбили 41 штурм окупантів. Основні наступальні зусилля ворог зосереджував у районах Сонцівки, Берестків, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дальнього, Дачного, Романівки, Єлизаветівки та Успенівки.

Яка ситуація на Курахівському напрямку: дивіться на карті

На Времівському напрямку противник здійснив 19 штурмів наших позицій неподалік Зеленого Поля, Новодарівки, Костянтинопольського та Сухих Ялів.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворожі сили наступальних дій не проводили, проте активно застосовували авіацію.

На Придніпровському напрямку російські окупанти атакували наші позиції 5 разів. Ворог отримав жорстку відсіч та зазнав втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території Росії застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція у Курській області. Минулої доби ворог 22 рази штурмував позиції наших захисників, завдав 335 артилерійських обстрілів, 17 авіаційних ударів, скинувши 25 КАБ.