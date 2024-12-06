Також десятки наступальних дій зафіксували на Времівському напрямку. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 188 бойових зіткнень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Мінус майже 1700 окупантів і десятки одиниць техніки: втрати Росії на 6 грудня

Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбулася одна безрезультатна ворожа атака в районі Тихого.

Противник намагався просунутися біля Тихого: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Нової Кругляківки, Лозової та Синьківки.

Ворог атакував біля Синьківки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався просунутись вперед неподалік населених пунктів Греківки, Твердохлібового, Ямполівки, Тернів, Зарічного, Торського, Дружелюбівки, Білогорівки та у Серебрянському Лісництві.

Окупанти активізувалися біля Тернів: дивіться на карті

На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували у районі Часового Яру, Ступочок та Предтечиного.

Що відбувається біля Часового Яру: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак неподалік Торецька та Ніліпівки.

Ситуація у Торецьку: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Жовте, Пушкіне, Новотроїцьке, Шевченко, Новопустинка.

Росіяни наступають на Лисівку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 50 атак. Основні зусилля ворог прикладав у районах Берестків, Старих Тернів, Зорі, Сонцівки, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки, Ганнівки, Романівки та Успенівки.

Ворожа армія має просування у Кураховому: дивіться на карті

На Времівському напрямку противник здійснив 37 штурмів наших позицій неподалік Костянтинопільського, Розливу, Сухих Ялів, Макарівки та Новодарівки. Ворог активно задіював авіацію для ударів на напрямку.

Противник наближається до Новодарівки: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку нашими захисниками відбито одну ворожу атаку в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції чотири рази.