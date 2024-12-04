В то же время, согласно отчету Института изучения войны, украинским военным удалось продвинуться на Курщине. Тем временем враг имеет успех у Покровска и Торецка, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
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Какова ситуация на разных участках фронта
За минувшие сутки состоялось 192 боевых столкновения.
На Харьковском направлении враг 6 раз проводил наступательные и штурмовые действия в районах Волчанска, Глубокого и в направлении Казачьей Лопани.
Враг штурмует в районе Глубокого: смотрите на карте
На Купянском направлении было 13 боестолкновений. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Лозовой, Стельмаховки, Колесниковки и Першотравневого.
Противник атакует возле Колесниковки: смотрите на карте
На Лиманском направлении наши войска остановили 9 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах населенных пунктов Первомайское, Новоегоровка, Грековка, Ямполовка и Терны.
Оккупанты проводят атаки возле Грековки: смотрите на карте
На Краматорском направлении украинские подразделения отбили 3 атаки захватчиков. Противник пытался продвинуться вперед к Ступочкам, Белой Горы и в районе Часового Яра.
Россия пытается продвинуться к Ступочкам: смотрите на карте
На Торецком направлении враг 3 раза пытался продвинуться вперед в районах Торецка и Нелиповки.
Захватчики рвались вперед возле Нелиповки: смотрите на карте
На Покровском направлении защитники отбили 44 атаки. Враг пытался продвинуться неподалеку Миролюбовки, Лисовки, Луча, Даченского, Чумацкого и Новопустинки.
Противник наступает возле Новопустинки: смотрите на карте
На Кураховском направлении Силы обороны сдерживают оккупантов. В районах Сонцовки, Зари, Дальнего, Курахово, Елизаветовки и Анновки оккупанты 44 раза пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.
Россия хочет сломать украинскую оборону в районе Анновки: смотрите на карте
На Времовском направлении наши защитники остановили 25 атак противника в районах Константинопольского, Сухих Ялов, Раздольного, Макаровки и Новодаровки.
Оккупанты атакуют возле Новодаровки: смотрите на карте
На Ореховском направлении вражеские подразделения 4 раза пытались продвинуться в районах Роботино, Новоданиловки и Новоандреевки
Россия пытается продвинуться возле Роботино: смотрите на карте
На Приднепровском направлении захватчики 7 раз безрезультатно атаковали позиции наших войск.
Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении. Там отбито 30 вражеских атак.