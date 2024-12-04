Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны – ISW.
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Ситуация на фронте: обзор ISW
- Силы обороны недавно продвинулись на главном украинском выступлении в Курской области на фоне боевых действий в этом районе 3 декабря. Геолокационные кадры, опубликованные 2 декабря, указывают на то, что украинские воины недавно продвинулись на юг Дарьино, что к юго-востоку от Коренево.
Российские милблогеры утверждали, что враг якобы продвинулся в Новоивановке (к юго-востоку от Коренево) и возле Малой Локни (к северу от Суджи). Однако ISW не наблюдал подтверждения этому.
- Оккупанты проводили наступательные операции вдоль международной границы к северу от Харькова в направлении Казачьей Лопани, к северу от города Харькова вблизи Глубокого и к северо-востоку от Харькова вблизи Старицы и Волчанска 2 и 3 декабря. Впрочем, никаких подтвержденных успехов не достигли. Российский милблогер утверждал 2 декабря, что украинские войска провели контратаки на юго-запад от Глубокого.
- Защитники недавно отбили вражескую попытку закрепиться на западном (правом) берегу реки Оскол к северу от Купянска. Геолокационные кадры, опубликованные 3 декабря, указывают на то, что Силы обороны контролируют Новомлинск, что к северу от Купянска и на западном берегу реки Оскол, несмотря на недавние заявления агрессора, что оккупанты якобы продвинулись в этом районе.
Генштаб сообщил 3 декабря, что российские захватчики пытались пересечь западный берег реки Оскол вблизи Новомлинска и закрепиться. Однако украинская артиллерия и удары беспилотниками вытеснили противника из этого района.
- Оккупанты продолжили наступательные операции вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная 3 декабря. Впрочем, никакого подтверждения успехов врага нет.
Российские войска продолжили штурмы к северу от Купянска у Двуречной, на восток от Купянска у Петропавловки, на юго-восток от Купянска у Глушковки, Кругляковки и Колысниковки, на запад от Сватово возле Лозовой, Першотравневого и Зеленого Гая, на юго-запад от Сватово возле Копанки, Новоегоровки, Грековки, Чернещины и Дружелюбовки, а также на запад от Кременной вблизи Ямполовки и Тернов 2 и 3 декабря.
- Враг продолжил наступательные операции к северо-востоку от Северска вблизи Белогоровки 2 и 3 декабря. Однако не достиг никаких подтвержденных успехов. Оккупанты продолжили наступательные операции в направлении города Часов Яр 3 декабря. Впрочем, подтверждения успеха нет.
- Недавно российские захватчики продвинулись на юг от Торецка. Геолокационные кадры, опубликованные 2 декабря, указывают на то, что враг продвинулся в районе терриконов шахты "Центральная" хранилища шахты Центральная на юго-запад от Торецка. Оккупанты атаковали у самого Торецка, на юг от Торецка возле Нелиповки, на запад от Торецка возле Щербиновки 2 и 3 декабря.
Также аналитики отметили, что российский милблогер 3 декабря заявлял, что украинские войска контратакуют в районе шахты "Центральная". Также писал, что оккупанты пытаются продвинуться между двумя терриконами на шахте "Центральная", и что планирование линии фронта в соседнем микрорайоне Забалка (южный Торецк) непонятно даже для российских военных источников на местах, вероятно, из-за меняющейся ситуации на фронте.
Какова ситуация на фронте / карты ISW
- Агрессор недавно продвинулся на юг от Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 2 декабря, указывают на то, что враг недавно продвинулся на юго-восток от Даченского, что к югу от Покровска.
Российские источники утверждали, что оккупанты якобы продвинулись на запад от Николаевки (на восток от Покровска), на юг от Лысовки (на юго-восток от Покровска), на север от Петровки, на север и юго-запад от Желтого (оба на юг от Покровска) и на север от Новопустинки (на юго-запад от Покровска). Впрочем, ISW не наблюдал никакого подтверждения этого.
Враг продолжил наземные атаки к востоку от Покровска вблизи Миролюбовки и Промина, на юго-восток от Покровска вблизи Лысовки и Красного Яра; на юг от Покровска возле Даченского, Пушкинского, Желтого и Нового Труда; и на юго-запад от Покровска вблизи Новопустинки 2 и 3 декабря.
- Российские источники утверждали, что оккупанты якобы продвинулись на Кураховском направлении. В частности, на север от поселка Старые Терны Старых Терн (к северо-западу от Курахово) и до улицы Прокофьева на западе Курахово. Однако аналитики не наблюдали никаких подтверждений этого.
Российские и украинские источники заявили, что бои продолжаются в Курахово, к северу от него вблизи Берестков, на северо-запад – от Курахово вблизи Старых Тернов, Сонцовки, Зари и Новодмитровки, на юг – вблизи Дальнего.
- Оккупанты заявляли о якобы продвижении на северо-восток от Угледара. Однако подтверждений нет. Также российское минобороны заявляло о якобы захвате Романовки. Аналитики не наблюдали подтверждения этому.
Украинский источник опубликовал кадры 3 декабря, как разведывательный отряд отбивает механизированный штурм размером с российскую роту вблизи Максимовки (северо-западнее Угледара), состоящий из 4 танков и 6 боевых машин пехоты, из которых защитники уничтожили 2 танка и столько же БМП.
Агрессор продолжил наступательные действия на северо-восток от Угледара вблизи Антоновки, Елизаветовки и Катериновки, на север – вблизи Анновки, на северо-запад – вблизи Сухих Ялов и Константинопольского 2 и 3 декабря.
- Оккупанты недавно продвинулись на север от Великой Новосилки на фоне продолжения наступательных действий в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей области 3 декабря. Геолокационные кадры, опубликованные 3 декабря, указывают на то, что враг недавно продвинулся на север от Нового Комара, что к северу от Большой Новосилки).
Аналитики отметили, что российское продвижение к Новому Комару поддерживает несколько вариантов действий, которые, по недавним прогнозам ISW, может реализовать враг, включая окружение или обход Великой Новоселки с целью перекрытия трассы Т0518 Великая Новоселка – Багатир и продвижение в Днепропетровскую область, а также продвижение к Андреевке (к западу от Курахово) с юга.
Оккупанты заявляли о якобы захвате Новодаровки, к юго-западу от Великой Новоселки. Однако ISW не видел подтверждения этому.
Аналитики отметили, что оккупанты проводили наступательные действия вблизи самой Великой Новоселки, к северу от Великой Новоселки у Нового Комара, на северо-восток – у Раздольного, на запад – у Новоселки и на юго-запад – у Новодаровки и Новополья 2 и 3 декабря.
- Оккупанты продолжили наступательные действия вблизи Работино, Новоандреевки и Новоданиловки 2 и 3 декабря. Впрочем, никакого подтверждения успехов врага нет но не сделали никаких успехов.
- Российские захватчики продолжили штурмы на Днепровском направлении, в частности, у Казацкого острова, что к северо-востоку от Херсона вблизи Новой Каховки, 2 и 3 декабря. Однако никаких подтверждений продвижения нет.