Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни – ISW.
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Ситуація на фронті: огляд ISW
- Сили оборони нещодавно просунулися на головному українському виступі в Курській області на тлі бойових дій у цьому районі 3 грудня. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 грудня, вказують на те, що українські воїни нещодавно просунулися на південь Дар'їно, що на південний схід від Коренево.
Російські мілблогери стверджували, що ворог нібито просунувся в Новоіванівці (на південний схід від Коренево) і біля Малої Локні (на північ від Суджі). Однак ISW не спостерігав підтвердження цього.
- Окупанти проводили наступальні операції вздовж міжнародного кордону на північ від Харкова в напрямку Козачої Лопані, на північ від міста Харкова поблизу Глибокого та на північний схід від Харкова поблизу Стариці та Вовчанська 2 та 3 грудня. Втім, жодних підтверджених успіхів не досягли. Російський мілблогер стверджував 2 грудня, що українські війська провели контратаки на південний захід від Глибокого.
- Захисники нещодавно відбили ворожу спробу закріпитися на західному (правому) березі річки Оскіл на північ від Куп'янська. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 грудня, вказують на те, що Сили оборони контролюють Новомлинськ, що на північ від Куп'янська й на західному березі річки Оскіль, попри на нещодавні заяви агресора, що окупанти нібито просунулися в цьому районі.
Генштаб повідомив 3 грудня, що російські загарбники намагалися перетнути західний берег річки Оскіл поблизу Новомлинська та закріпитися. Однак українська артилерія й удари безпілотниками витіснили противника з цього району.
- Окупанти продовжили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна 3 грудня. Втім, жодного підтвердження успіхів ворога немає.
Російські війська продовжили штурми на північ від Куп'янська біля Дворічної, на схід від Куп'янська біля Петропавлівки, на південний схід від Куп'янська біля Глушківки, Кругляківки та Колисниківки, на захід від Сватового біля Лозової, Першотравневого та Зеленого Гаю, на південний захід від Сватового біля Копанки, Новоєгорівки, Греківки, Чернещини та Дружелюбівки, а також на захід від Кремінни поблизу Ямполівки та Тернів 2 та 3 грудня.
- Ворог продовжив наступальні операції на північний схід від Сіверська поблизу Білогорівки 2 та 3 грудня. Однак не досяг жодних підтверджених успіхів. Окупанти продовжили наступальні операції в напрямку міста Часів Яр 3 грудня. Втім, підтвердження успіху немає.
- Нещодавно російські загарбники просунулися на південь від Торецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 грудня, вказують на те, що ворог просунувся в районі териконів шахти "Центральна" сховищеної шахти Центральна на південний захід від Торецька. Окупанти атакували біля самого Торецька, на південь від Торецька біля Нелипівки, на захід від Торецька біля Щербинівки 2 та 3 грудня.
Також аналітики зазначили, що російський мілблогер 3 грудня заявляв, що українські війська контратакують в районі шахти "Центральна". Також писав, що окупанти намагаються просунутися між двома териконами на шахті "Центральна", і що планування лінії фронту в сусідньому мікрорайоні Забалка (південний Торецьк) незрозуміле навіть для російських військових джерел на місцях, ймовірно, через мінливу ситуацію на фронті.
Яка ситуація на фронті / карти ISW
- Агресор нещодавно просунувся на південь від Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 грудня, вказують на те, що ворог нещодавно просунувся на південний схід від Даченського, що на південь від Покровська.
Російські джерела стверджували, що окупанти нібито просунулися на захід від Миколаївки (на схід від Покровська), на південь від Лисівки (на південний схід від Покровська), на північ від Петрівки, на північ і південний захід від Жовтого (обидва на південь від Покровська) і на північ від Новопустинки (на південний захід від Покровська). Втім, ISW не спостерігав жодного підтвердження цього.
Ворог продовживназемні атаки на схід від Покровська поблизу Миролюбівки та Проміна, на південний схід від Покровська поблизу Лисівки та Красного Яру; на південь від Покровська біля Даченського, Пушкінського, Жовтого та Нового Труду; та на південний захід від Покровська поблизу Новопустинки 2 та 3 грудня.
- Російські джерела стверджували, що окупанити нібито просунулися на Курахівському напрямку. Зокрема, на північ від селища Старі Терни Старих Терн (на північний захід від Курахового) і до вулиці Прокоф'єва на заході Курахова. Однак аналітики не спостерігали жодних підтверджень цього.
Російські та українські джерела заявили, що бої тривають у Кураховому, на північ від нього поблизу Берестків, на північний захід – від Курахова поблизу Старих Тернів, Сонцівки, Зорі та Новодмитрівки, на південь – поблизу Дального.
- Окупанти заявляли про нібито просування на північний схід від Вугледара. Однак підтверджень немає. Також російське міноборони заявляло про нібито захоплення Романівки. Аналітики не спостерігали підтвердження цього.
Українське джерело опублікувало кадри 3 грудня, як розвідувальний загін відбиває механізований штурм розміром з російську роту поблизу Максимівки (на північний захід від Вугледара), що складається з 4 танків і 6 бойових машин піхоти, з яких захисники знищили 2 танки і стільки ж БМП.
Агресор продовжив наступальні дії на північний схід від Вугледара поблизу Антонівки, Єлизаветівки та Катеринівки, на північ – поблизу Ганнівки, на північний захід – поблизу Сухих Ялів і Костянтинопольського 2 та 3 грудня.
- Окупанти нещодавно просунулися на північ від Великої Новосилки на тлі продовження наступальних дій у прикордонній зоні Донецької та Запорізької областей області 3 грудня. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 грудня, вказують на те, що ворог нещодавно просунувся на північ від Нового Комара, що на північ від Великої Новосилки).
Аналітики зазначили, що російське просування до Нового Комара підтримує кілька варіантів дій, які, за нещодавніми прогнозами ISW, може реалізувати ворог, включаючи оточення або обхід Великої Новосілки з метою перекриття траси Т0518 Велика Новосілка – Багатир і просування в Дніпропетровську область, а також просування до Андріївки (на захід від Курахового) з півдня.
Окупанти заявляли про нібито захоплення Новодарівки, що на південний захід від Великої Новосілки. Однак ISW не бачив підтвердження цього.
Аналітики зазначили, що окупанти проводили наступальні дії поблизу самої Великої Новосілки, на північ від Великої Новосілки біля Нового Комара, на північний схід – біля Роздольного, на захід – біля Новосілки та на південний захід – біля Новодарівки та Новопілля 2 та 3 грудня.
- Окупанти продовжили наступальні дії поблизу Роботиного, Новоандріївки та Новоданилівки 2 та 3 грудня. Втім, жодного підтвердження успіхів ворога немає але не зробили жодних успіхів.
- Російські загарбники продовжили штурми на Дніпровському напрямку, зокрема, біля Козацького острова, що на північний схід від Херсона поблизу Нової Каховки, 2 та 3 грудня. Однак жодних підтверджень просування немає.