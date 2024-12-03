Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє зведення Генштабу ЗСУ станом на 3 грудня. Протягом дня Росія завдала 42 авіаудари, скинувши 47 керованих авіабомб (КАБів).

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Загарбники задіяли 650 дронів-камікадзе та здійснили майже 4 000 обстрілів позицій ЗСУ і населених пунктів.

Ситуація на фронті

Харківський напрямок

На Харківському напрямку російські війська шість разів штурмували позиції українських підрозділів у районах Вовчанська, Глибокого та в напрямку Козачої Лопані. Усі атаки відбили воїни.

За попередніми підрахунками, ворог втратив 58 військовослужбовців убитими та пораненими. Українські сили знищили 2 автомобілі, 7 безпілотників, а також пошкодили танк, 2 артилерійські системи та 3 одиниці автомобільної техніки.

Куп'янський напрямок

На цьому напрямку зафіксовано 16 ворожих атак. Підрозділи Сил оборони України відбили десять штурмів поблизу Лозової, Стельмахівки, Колісниківки та Першотравневого. Ще 6 бойових зіткнень тривають.

Лиманський напрямок

На Лиманському напрямку ворог 9 разів намагався атакувати українські позиції у районах населених пунктів Першотравневе, Новоєгорівка, Греківка, Ямполівка та Терни. Усі спроби ворога були відбиті.

Краматорський напрямок

На Краматорському напрямку російські війська тричі атакували, намагаючись просунутися у бік Ступочок, Білої Гори та району Часового Яру. Українські підрозділи успішно відбили всі атаки. Окупанти також завдали авіаудару по Костянтинівці.

Торецький напрямок

У районах Торецька та Неліпівки противник тричі намагався покращити свої позиції. Сили оборони України успішно відбили всі спроби.

Покровський напрямок

На Покровському напрямку зафіксовано 44 атаки агресора в районах Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Новопустинки. 6 бойових зіткнень продовжуються. Втрати окупантів на цьому напрямку становлять 395 військовослужбовців убитими та пораненими. Українські військові знищили 7 бойових броньованих машин, 2 артилерійські системи, 3 мотоцикли та 1 автомобіль. Також було завдано значних пошкоджень бойовій броньованій машині, артсистемі й танку.

Курахівський напрямок

На Курахівському напрямку станом на вечір зафіксовано 38 атак, чотири з яких тривають. Основні бої точаться в районах Сонцівки, Зорі, Дальнього, Курахового, Єлизаветівки та Ганнівки.

Времівський напрямок

Противник здійснив 23 спроби штурму в районах Костянтинопольського, Сухих Ялів, Роздольного, Макарівки та Новодарівки. Шість боєзіткнень ще тривають.

Оріхівський напрямок

На Оріхівському напрямку ворог провів чотири атаки поблизу Роботиного, Новоданилівки та Новоандріївки. Усі спроби ворога були успішно відбиті українськими захисниками.

Придніпровський напрямок

Російські війська 5 разів намагалися атакувати українські позиції, але безрезультатно.

Курщина

Сили оборони України активно діють у Курській області. За сьогодні українські підрозділи відбили 20 атак противника, а ще 6 бойових зіткнень тривають.

Українські військові продовжують тримати оборону, завдаючи ворогу значних втрат на всіх напрямках.

У Генштабі сьогодні публічно відзначили воїнів 42-ї окремої механізованої бригади, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджіхана, які впевнено тримають рубежі та завдають ворогу відчутних втрат.