Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє зведення Генштабу ЗСУ станом на 3 грудня. Протягом дня Росія завдала 42 авіаудари, скинувши 47 керованих авіабомб (КАБів).
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Загарбники задіяли 650 дронів-камікадзе та здійснили майже 4 000 обстрілів позицій ЗСУ і населених пунктів.
Ситуація на фронті
- Харківський напрямок
На Харківському напрямку російські війська шість разів штурмували позиції українських підрозділів у районах Вовчанська, Глибокого та в напрямку Козачої Лопані. Усі атаки відбили воїни.
За попередніми підрахунками, ворог втратив 58 військовослужбовців убитими та пораненими. Українські сили знищили 2 автомобілі, 7 безпілотників, а також пошкодили танк, 2 артилерійські системи та 3 одиниці автомобільної техніки.
- Куп'янський напрямок
На цьому напрямку зафіксовано 16 ворожих атак. Підрозділи Сил оборони України відбили десять штурмів поблизу Лозової, Стельмахівки, Колісниківки та Першотравневого. Ще 6 бойових зіткнень тривають.
- Лиманський напрямок
На Лиманському напрямку ворог 9 разів намагався атакувати українські позиції у районах населених пунктів Першотравневе, Новоєгорівка, Греківка, Ямполівка та Терни. Усі спроби ворога були відбиті.
- Краматорський напрямок
На Краматорському напрямку російські війська тричі атакували, намагаючись просунутися у бік Ступочок, Білої Гори та району Часового Яру. Українські підрозділи успішно відбили всі атаки. Окупанти також завдали авіаудару по Костянтинівці.
- Торецький напрямок
У районах Торецька та Неліпівки противник тричі намагався покращити свої позиції. Сили оборони України успішно відбили всі спроби.
- Покровський напрямок
На Покровському напрямку зафіксовано 44 атаки агресора в районах Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Новопустинки. 6 бойових зіткнень продовжуються. Втрати окупантів на цьому напрямку становлять 395 військовослужбовців убитими та пораненими. Українські військові знищили 7 бойових броньованих машин, 2 артилерійські системи, 3 мотоцикли та 1 автомобіль. Також було завдано значних пошкоджень бойовій броньованій машині, артсистемі й танку.
- Курахівський напрямок
На Курахівському напрямку станом на вечір зафіксовано 38 атак, чотири з яких тривають. Основні бої точаться в районах Сонцівки, Зорі, Дальнього, Курахового, Єлизаветівки та Ганнівки.
- Времівський напрямок
Противник здійснив 23 спроби штурму в районах Костянтинопольського, Сухих Ялів, Роздольного, Макарівки та Новодарівки. Шість боєзіткнень ще тривають.
- Оріхівський напрямок
На Оріхівському напрямку ворог провів чотири атаки поблизу Роботиного, Новоданилівки та Новоандріївки. Усі спроби ворога були успішно відбиті українськими захисниками.
Придніпровський напрямок
Російські війська 5 разів намагалися атакувати українські позиції, але безрезультатно.
- Курщина
Сили оборони України активно діють у Курській області. За сьогодні українські підрозділи відбили 20 атак противника, а ще 6 бойових зіткнень тривають.
Українські військові продовжують тримати оборону, завдаючи ворогу значних втрат на всіх напрямках.
У Генштабі сьогодні публічно відзначили воїнів 42-ї окремої механізованої бригади, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджіхана, які впевнено тримають рубежі та завдають ворогу відчутних втрат.