Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ по состоянию на 3 декабря. В течение дня Россия нанесла 42 авиаудара, сбросив 47 управляемых авиабомб (КАБов).
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Захватчики задействовали 650 дронов-камикадзе и совершили почти 4 000 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов.
Ситуация на фронте
- Харьковское направление
На Харьковском направлении российские войска шесть раз штурмовали позиции украинских подразделений в районах Волчанска, Глубокого и в направлении Казачьей Лопани. Все атаки отбили воины.
По предварительным подсчетам, враг потерял 58 военнослужащих убитыми и ранеными. Украинские силы уничтожили 2 автомобиля, 7 беспилотников, а также повредили танк, 2 артиллерийские системы и 3 единицы автомобильной техники.
- Купянское направление
На этом направлении зафиксировано 16 вражеских атак. Подразделения Сил обороны Украины отбили десять штурмов вблизи Лозовой, Стельмаховки, Колесниковки и Першотравневого. Еще 6 боевых столкновений продолжаются.
- Лиманское направление
На Лиманском направлении враг 9 раз пытался атаковать украинские позиции в районах населенных пунктов Першотравневое, Новоегоровка, Грековка, Ямполовка и Терны. Все попытки врага были отбиты.
- Краматорское направление
На Краматорском направлении российские войска трижды атаковали, пытаясь продвинуться в сторону Ступочек, Белой Горы и района Часового Яра. Украинские подразделения успешно отбили все атаки. Оккупанты также нанесли авиаудар по Константиновке.
- Торецкое направление
В районах Торецка и Нелиповки противник трижды пытался улучшить свои позиции. Силы обороны Украины успешно отбили все попытки.
- Покровское направление
На Покровском направлении зафиксировано 44 атаки агрессора в районах Миролюбовки, Лисовки, Луча, Даченского, Чумацкого и Новопустинки. 6 боевых столкновений продолжаются. Потери оккупантов на этом направлении составляют 395 военнослужащих убитыми и ранеными. Украинские военные уничтожили 7 боевых бронированных машин, 2 артиллерийские системы, 3 мотоцикла и 1 автомобиль. Также были нанесены значительные повреждения боевой бронированной машине, артсистеме и танку.
- Кураховское направление
На Кураховском направлении по состоянию на вечер зафиксировано 38 атак, четыре из которых продолжаются. Основные бои идут в районах Сонцовки, Зари, Дальнего, Курахово, Елизаветовки и Анновки.
- Времовское направление
Противник совершил 23 попытки штурма в районах Константинопольского, Сухих Ялов, Раздольного, Макаровки и Новодаровки. Шесть боестолкновений еще продолжаются.
- Ореховское направление
На Ореховском направлении враг провел четыре атаки вблизи Роботино, Новоданиловки и Новоандреевки. Все попытки врага были успешно отражены украинскими защитниками.
Приднепровское направление
Российские войска 5 раз пытались атаковать украинские позиции, но безрезультатно.
- Курская область
Силы обороны Украины активно действуют в Курской области. За сегодня украинские подразделения отбили 20 атак противника, а еще 6 боевых столкновений продолжаются.
Украинские военные продолжают держать оборону, нанося врагу значительные потери на всех направлениях.
В Генштабе сегодня публично отметили воинов 42-й отдельной механизированной бригады, 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша и 48-го отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана, которые уверенно держат рубежи и наносят врагу ощутимые потери.