Про це розповів командир третьої бригади оперативного призначення Нацгвардії України Олексій Хільченко у коментарі для Суспільне Запоріжжя, повідомляє 24 Канал. Наразі армія Росії накопичує техніку та посилює штурмові дії.

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Ознаки підготовки наступу

За словами Хільченка, є всі підстави вважати, що російська армія планує масштабні атаки в регіоні.

Вони готуються до масштабного наступу на нашому напрямку. Є ознаки цього: переміщення, накопичення, підготовка. Ми це фіксуємо й готові до будь-яких їхніх дій,

– зазначив він.

Зокрема, росіяни проводять приховане передислокування підрозділів, у тому числі через Курську область.

Вони намагаються робити це максимально таємно, але наші підрозділи розвідки виявляють ці переміщення. Ми знаємо, де накопичуються сили, і очікуємо активізації їхніх дій на певних напрямках,

– додав Хільченко.

Стратегія росіян на фронті

Попри масштабну підготовку, російська армія продовжує щоденні штурми піхотними групами без активного застосування техніки.

Вони використовують особовий склад, іноді залучаючи мотоцикли чи багі. Наступи проводять здебільшого вдень, а вночі обмежуються ротацією або поповненням провізії в глибині своєї оборони,

– пояснив командир бригади.

Росія посилила авіаудари по прифронтових населених пунктах Запорізької області, зокрема на Времівському напрямку та біля Кам’янського.

Російські війська продовжують щоденні штурмові дії, здебільшого використовуючи піхотні штурмові групи без залучення техніки. За словами Олексія Хільченка, армія Росії застосовує особовий склад із мінімальною технічною підтримкою, інколи використовуючи мотоцикли та багі.

Наступальні дії здійснюються переважно вдень, тоді як вночі переміщення майже не відбувається. У тилу противник займається поповненням провізії та ротацією, однак навіть ці дії українські розвідники успішно відстежують.

Водночас українські сили оборони продовжують тримати позиції та готуються до можливого масштабного наступу.

До слова, у ЗСУ розповіли, що на Времівському напрямку росіяни активізувалися. Однак вони зосереджені не так на наступі на Запоріжжя, як на спробах вклинитися в українську оборону.

Голова Центру протидії дезінформації наголосив, що росіяни можуть створювати ілюзію підготовки до наступу на Запоріжжя, щоб викликати паніку в суспільстві.