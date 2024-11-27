Окупанти діють невеликими групами піхоти, які часом підтримуються бойовими броньованими машинами та бронегрупами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина в ефірі телемарафону.

Дивіться також "Це вже не м‘ясні штурми": речник Сил оборони Півдня розповів, чи є загроза наступу на Запоріжжя

До чого готуються російські сили у Запорізькій області

На Времівському напрямку росіяни активізувалися. Однак вони зосереджені не так на наступі, як на спробах вклинитися в українську оборону.

Це не стільки, щоб здійснити якийсь наступ. Це для того, щоб постійно продовжувати штурмові дії, намагатися все глибше і глибше вклинюватися в нашу оборону, намагатися зайняти наші позиції. Але Сили оборони в основному відбивають всі ці штурми й намагаються вирівняти лінію бойового зіткнення,

– наголосив Волошин.

За його словами, росіяни здійснюють приблизно 20 штурмових спроб щодня на цьому напрямку. Основна їхня мета – прорватися до Великої Новосілки, одного з ключових населених пунктів регіону, щоб отримати контроль над територією Донецької області.

Андрій Коваленко, голова Центру протидії дезінформації заявив, що росіяни намагатимуться "хитати" тему наступу на Запоріжжі. Ворог створюватиме ілюзію, що має достатньо сил, щоб піти в наступ на Запоріжжя до кінця року, підбурюючи панічні настрої в суспільстві.