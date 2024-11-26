Повідомляє 24 Канал із посиланням на речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина в етері "КИЇВ24". Водночас великих скупчень російських військ на Запорізькому напрямку не фіксується.

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Яка ситуація на Запорізькому напрямку

Щодо сил та засобів, які там, то противник він протягом певного періоду, не менше ніж 1,5 – 2 місяці готував ці штурмові групи і це вже не м‘ясні штурми, які були раніше, а це дії підготовлених фахівців,

– зазначив військовослужбовець.

Він додав, що кількість таких груп є достатньою для проведення штурмових дій невеликими підрозділами. Водночас українська розвідка наразі не виявляє значного скупчення ворожих сил у цьому районі.

До слова, ЗСУ відбили наступ російських військ на Куп'янськ і тримають контроль над підступами до міста. Ворог намагається просуватися невеликими штурмовими групами, але українські захисники знищують їх.