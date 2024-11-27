Оккупанты действуют небольшими группами пехоты, которые порой поддерживаются боевыми бронированными машинами и бронегруппами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.

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К чему готовятся российские силы в Запорожской области

На Времовском направлении россияне активизировались. Однако они сосредоточены не столько на наступлении, как на попытках вклиниться в украинскую оборону.

Это не столько, чтобы осуществить какое-то наступление. Это для того, чтобы постоянно продолжать штурмовые действия, пытаться все глубже и глубже вклиниваться в нашу оборону, пытаться занять наши позиции. Но Силы обороны в основном отражают все эти штурмы и пытаются выровнять линию боевого соприкосновения,

– подчеркнул Волошин.

По его словам, россияне осуществляют примерно 20 штурмовых попыток ежедневно на этом направлении. Основная их цель – прорваться к Большой Новоселке, одного из ключевых населенных пунктов региона, чтобы получить контроль над территорией Донецкой области.

Андрей Коваленко, глава Центра противодействия дезинформации заявил, что россияне будут пытаться "раскачать" тему наступления на Запорожье. Враг будет создавать иллюзию, что имеет достаточно сил, чтобы пойти в наступление на Запорожье до конца года, подстрекая панические настроения в обществе.