Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зазначивши, що раніше з'являлась інформація про певні дії росіян на Запорізькому напрямку. До слова, нещодавно росіяни намагалися прорвати оборону на цій ділянці фронту.

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Це спровокувало панічні настрої

Українські військові повідомляли ще влітку 2024 року, нагадав Ступак, що спостерігають на Запорізькому напрямку постійне переміщення техніки та особового складу росіян. Складалося враження, що там щось готується.

Пізніше з'явилась інформація про те, що нібито майже 200 тисяч російського війська стоїть на Півдні України і готове наступати. Це спровокувало певні панічні настрої. Однак наші військові не бачили там такої кількості російських військових,

– наголосив він.

Також про таке велике скупчення окупантів мали б повідомити ГУР і західні розвідки, однак відповідної інформації не було.

Є припущення, що ці 200 тисяч російських військових розтягнуті по окупованих територіях в Херсонській та Запорізькій областях, а також Криму. До того ж 200 тисяч особового складу – це доволі приблизна цифра,

– зауважив ексспівробітник СБУ.

Зверніть увагу! Аналітики DeepState наголошують, що розмови щодо імовірного масштабного наступу противника на Запоріжжя тривають вже понад місяць. Він може розпочатися з боку Василівки – в районі Кам'янського. Однак аналітики не відмічають значного скупчення ворожих військ на цій ділянці фронту.

Наприклад, припустив він, рахується штатна чисельність умовного батальйону піхоти бурятів у 300 одиниць особового складу або бригада удмуртів чисельністю 2000 тисячі. І потім кількість окупантів в цих підрозділах підсумовують і виводять загальну кількість.

Але ж ми знаємо і за прикладом в Україні, а в Росії це тим паче розвинуто, що є кількість людей в підрозділах по штату і по факту. Між цими показниками, за його словами, може бути велика різниця. Тому що іноді може не вистачати 50 – 70% штату підрозділу, і тому ці підрахунки не можуть бути об'єктивними.

Поки що не спостерігається великих підготовчих дій з боку противника для атаки на Запоріжжя. Однак Велика Новосілка на Донеччині, де тривають бої, розташована поруч із Запорізькою областю і недалеко від Дніпра. Це загрозлива ситуація, яка наразі не надихає,

– резюмував Іван Ступак.

Зазначимо, що у виданні The Economist вважають, що Запоріжжя може стати наступною ціллю окупантів. Ворог може зібрати приблизно 130 тисяч особового складу, щоб здійснити атаку на місто. Водночас Сили оборони укріплюють свої позиції поблизу Запоріжжя та готові до зустрічі з ворогом.