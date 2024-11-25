Про що пишуть американські аналітики, відштовхуючись від подій 24 листопада, переказує 24 Канал із посиланням на ISW. Зокрема, їхні найважливіші висновки.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від ISW від 25 листопада

Українські та російські сили нещодавно просунулися в Курській області. Геолокаційні кадри показують, що українські сили просунулися на північний схід від Мартиновки (північний схід від Суджі), а російські війська – на південь від Зеленого Шляху.

області. Геолокаційні кадри показують, що українські сили просунулися на північний схід від Мартиновки (північний схід від Суджі), а російські війська – на південь від Зеленого Шляху. Російські війська продовжували наступальні операції на північний схід від міста Харкова , поблизу Вовчанська і Тихого, але не зробили жодного підтвердженого просування.

, поблизу Вовчанська і Тихого, але не зробили жодного підтвердженого просування. Російські війська просунулися на південний схід від Куп'янська . Геолокаційні кадри показують, що це сталося в полях на південь від Лозової.

. Геолокаційні кадри показують, що це сталося в полях на південь від Лозової. 23 і 24 листопада російські війська вели наступальні операції в районі Білогорівки на північний схід від Сіверська, але не зробили жодного підтвердженого просування. Так само і біля Часового Яру.

Карти бойових дій на фронтах війни в Україні за 24 листопада / Ілюстрації ISW

24 листопада російські війська вели наступальні дії під Торецьком, проте підтверджених змін лінії фронту не було. Але російські війська просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри від 22 листопада свідчать, що вони просунулися на південь від Лисівки. На Курахівському напрямку підтвердженого просування не було.

напрямку. Геолокаційні кадри від 22 листопада свідчать, що вони просунулися на південь від Лисівки. На Курахівському напрямку підтвердженого просування не було. Російські війська вели наступальні дії на північний схід від Вугледара , на північ – біля Трудового і Костянтинопольського, і на північний захід. Мали просування.

, на північ – біля Трудового і Костянтинопольського, і на північний захід. Мали просування. Також вони вели наступальні дії на північний схід від Великої Новосілки в районі Роздольного, біля самої Великої Новосілки, на південь біля Макарівки й на південний захід біля Новодарівки та Рівнополя. Мали підтверджені просування.

в районі Роздольного, біля самої Великої Новосілки, на південь біля Макарівки й на південний захід біля Новодарівки та Рівнополя. Мали підтверджені просування. Російські та українські джерела не повідомляли про будь-яку наземну активність на Гуляйпільському напрямку. Просувань біля Роботиного не підтверджено.

Підсумовуючи зведення, Інститут вивчення війни зауважив, що російські війська просунулися поблизу Куп’янська, Покровська, Вугледара та Великої Новосілки, а українські сили нещодавно просунулися у Курській області.