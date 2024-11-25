О чем пишут американские аналитики, отталкиваясь от событий 24 ноября, пересказывает 24 Канал со ссылкой на ISW. В частности, их важнейшие выводы.

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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от ISW от 25 ноября

Украинские и российские силы недавно продвинулись в Курской области. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы продвинулись на северо-восток от Мартыновки (северо-восток от Суджи), а российские войска – на юг от Зеленого Пути.

области. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы продвинулись на северо-восток от Мартыновки (северо-восток от Суджи), а российские войска – на юг от Зеленого Пути. Российские войска продолжали наступательные операции на северо-восток от города Харькова , вблизи Волчанска и Тихого, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения.

, вблизи Волчанска и Тихого, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. Российские войска продвинулись на юго-восток от Купянска . Геолокационные кадры показывают, что это произошло в полях к югу от Лозовой.

. Геолокационные кадры показывают, что это произошло в полях к югу от Лозовой. 23 и 24 ноября российские войска вели наступательные операции в районе Белогоровки к северо-востоку от Северска, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. Так же и возле Часового Яра.

Карты боевых действий на фронтах войны в Украине за 24 ноября / Иллюстрации ISW

24 ноября российские войска вели наступательные действия под Торецком, однако подтвержденных изменений линии фронта не было. Но российские войска продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры от 22 ноября свидетельствуют, что они продвинулись на юг от Лисовки. На Кураховском направлении подтвержденного продвижения не было.

направлении. Геолокационные кадры от 22 ноября свидетельствуют, что они продвинулись на юг от Лисовки. На Кураховском направлении подтвержденного продвижения не было. Российские войска вели наступательные действия к северо-востоку от Угледара , на север – возле Трудового и Константинопольского, и на северо-запад. Имели продвижения.

, на север – возле Трудового и Константинопольского, и на северо-запад. Имели продвижения. Также они вели наступательные действия на северо-восток от Великой Новоселки в районе Раздольного, возле самой Великой Новоселки, на юг возле Макаровки и на юго-запад возле Новодаровки и Ровнополя. Имели подтвержденные продвижения.

в районе Раздольного, возле самой Великой Новоселки, на юг возле Макаровки и на юго-запад возле Новодаровки и Ровнополя. Имели подтвержденные продвижения. Российские и украинские источники не сообщали о какой-либо наземной активности на Гуляйпольском направлении. Продвижений у Роботино не подтверждено.

Подытоживая сводки, Институт изучения войны отметил, что российские войска продвинулись вблизи Купянска, Покровска, Угледара и Великой Новоселки, а украинские силы недавно продвинулись в Курской области.