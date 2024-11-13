Повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Там також спростували інформацію про те, що росіяни готуються підірвати дамбу у населеному пункті Василівка.

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Чи підуть росіяни у "великий" наступ в Запорізькій області

Аналітики DeepState зазначають, що ймовірність масштабного наступу на Запоріжжя обговорюється вже близько місяця. Його очікують з боку Василівки, зокрема в районі Кам'янського. Проте, за їхніми спостереженнями, значного скупчення російських військ у районі Василівки наразі не зафіксовано.

Там певний час перебувають дві десантно-штурмові дивізії, одна з яких частково була перекинута в інший район, а також засвітився новий полк, зібраний зі зброду. На сьогодні великої активності в районі Кам'янська не прослідковується, а якщо там щось і почнеться, то до цього варто готуватися фізично, а не лякати щоденними заявами населення міста Запоріжжя,

– йдеться у повідомленні.

Там додали, що в Роботиному також немає оперативних змін. Окремо аналітики проаналізували ймовірність підриву дамби у Василівці.

Вони спростували цю інформацію та заявили, що це неможливо зробити, адже дамба була підірвана ще у 2022 році. Також там майже немає води.

Яка ситуація на Запорізькому напрямку: дивіться на карті

Аналітики вказали, що обговорення можливого "наступу на Запоріжжя" часто пов'язане з активністю російських військ біля Гуляйполя. Вони пояснили, що це помилкове поєднання подій, яке виникає через незнання географії, просування окупантів в районі Рівнополя – Новодарівки та спроби прориву зі Старомайорська до Макарівки.

Аналітики нагадали, що Рівнопіль і Макарівка розташовані в Донецькій області, яка географічно далеко від Запоріжжя, так само й згадувати Гуляйполе в цьому контексті недоцільно.

"Взагалі не зрозуміло, навіщо в цьому контексті згадувати Запорізьку область, яка дійсно проходить прям біля Рівнополя, але це не є підставою для заяв про "наступ на Запоріжжя", – зазначили аналітики.

Як у ЦПД прокоментували ситуація в Запорізькі області

Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що на Запорізькому напрямку триває підготовка росіян до штурмових дій в районах кількох населених пунктів.

"Сил для наступу на саме Запоріжжя у ворога немає. Натомість росіяни через воєнкорів масштабуватимуть власні плани для того, аби поширювати паніку. Курахівський напрямок вони розглядають, як частину можливих дій в Запорізькій області", – зазначив Коваленко.