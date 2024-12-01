Об этом рассказал командир третьей бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Алексей Хильченко в комментарии для Общественное Запорожье, сообщает 24 Канал. Сейчас армия России накапливает технику и усиливает штурмовые действия.

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Признаки подготовки наступления

По словам Хильченко, есть все основания полагать, что российская армия планирует масштабные атаки в регионе.

Они готовятся к масштабному наступлению на нашем направлении. Есть признаки этого: перемещение, накопление, подготовка. Мы это фиксируем и готовы к любым их действиям,

– отметил он.

В частности, россияне проводят скрытую передислокацию подразделений, в том числе через Курскую область.

Они пытаются делать это максимально тайно, но наши подразделения разведки обнаруживают эти перемещения. Мы знаем, где накапливаются силы, и ожидаем активизации их действий на определенных направлениях,

– добавил Хильченко.

Стратегия россиян на фронте

Несмотря на масштабную подготовку, российская армия продолжает ежедневные штурмы пехотными группами без активного применения техники.

Они используют личный состав, иногда привлекая мотоциклы или багги. Наступления проводят в основном днем, а ночью ограничиваются ротацией или пополнением провизии в глубине своей обороны,

– объяснил командир бригады.

Россия усилила авиаудары по прифронтовым населенным пунктам Запорожской области, в частности на Времовском направлении и возле Каменского.

Российские войска продолжают ежедневные штурмовые действия, основном используя пехотные штурмовые группы без привлечения техники. По словам Алексея Хильченко, армия России применяет личный состав с минимальной технической поддержкой, иногда используя мотоциклы и багги.

Наступательные действия осуществляются преимущественно днем, тогда как ночью перемещения почти не происходит. В тылу противник занимается пополнением провизии и ротацией, однако даже эти действия украинские разведчики успешно отслеживают.

В то же время украинские силы обороны продолжают держать позиции и готовятся к возможному масштабному наступлению.

К слову, в ВСУ рассказали, что на Времовском направлении россияне активизировались. Однако они сосредоточены не столько на наступлении на Запорожье, как на попытках вклиниться в украинскую оборону.

Председатель Центра противодействия дезинформации отметил, что россияне могут создавать иллюзию подготовки к наступлению на Запорожье, чтобы вызвать панику в обществе.