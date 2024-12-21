20 декабря утром россияне предприняли попытку прорваться к Херсону, но получили отпор, передает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Сил обороны Юга Украины Владислава Волошина в эфире телемарафона.

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Россияне постоянно пытаются прорваться в Херсон

По словам Волошина, оккупанты ежедневно осуществляют по несколько попыток переправиться на острова, которые находятся контролем Сил обороны, и на правый берег. Враг пытается захватить плацдарм на правом берегу, разместить там огневые средства, чтобы усиленно обстреливать населенные пункты, в частности Херсон.

Поэтому, заметил спикер, чего-то экстраординарного 20 декабря не произошло. Вчера россияне пытались форсировать реку в районе Антоновского моста.

Для этого противник увеличил количество артиллерийских обстрелов, начал вести именно огонь из РСЗО, с крупнокалиберной артиллерии по Херсону и пригороду. И во время этого артобстрела пытался малой группой переправиться в районе Антоновского моста. Однако Силы обороны сработали на опережение, и как следствие – противник не смог доплыть даже до середины Днепра.

К слову, еще в конце ноября в Силах обороны сообщали о том, что российские войска тренируются форсировать Днепр малыми группами пехоты возле Антоновского моста в Херсоне. В ОВА тем временем отмечали, что враг подготовил 300 лодок для форсирования реки и готовится к повторному наступлению на город.