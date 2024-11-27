Оккупанты действительно тренируются форсировочным действиям. Это форсировочные действия малых групп пехоты в составе до отделения. К этим тренировкам они также привлекают и речные катера своей Днепровской флотилии. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает 24 Канал.

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Что задумали россияне

По словам представителя, так, как сейчас россияне в степной зоне проводят штурмовые действия малыми группами пехоты, примерно это же они пробуют делать и в речной зоне, островной зоне Днепра.

Сейчас идут ожесточенные бои за остров Круглик и у Антоновского моста, где есть удобные места для высадки десанта. Там враг прощупывает нашу оборону, которая возле моста. За последние 2 – 3 недели именно в этом районе обострилась ситуация. Здесь фиксируется наибольшее количество боевых столкновений.

Волошин выразил сомнение в том, что противник будет форсировать Днепр большими силами, потому что это сложная операция.

К слову, за последние сутки наши защитники отбили 5 атак врага на Приднепровском направлении.

Напомним, что в СМИ пишут о якобы подготовке оккупантов к наступлению на Запорожье. Россия якобы собрала для этого около 130 тысяч военных.