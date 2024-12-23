Украинская артиллерия успешно работает, потому что врагу не удается закрепляться на этих островах на Днепре. Об этом 24 Каналу рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Враг хочет зайти на острова

Сергей Братчук отметил, что враг с двумя диверсионно-разведывательными группами делал попытку выйти на правый берег Днепра в районе Антоновского моста. Захватчики были обнаружены и уничтожены.

Что касается еще нескольких штурмовых групп. Они находились на берегу, но даже не успели сесть в те лодки, плавсредства, которые они готовят, которые у них действительно есть. Эти попытки обусловлены тем, что враг хочет преодолеть эти водные преграды и зайти на острова,

– подчеркнул он.

У россиян нет ни одного ресурса для наступления на Херсон. Это масштабирование, прежде всего информационное, таких движений врага связано с тем, что кремлевскому диктатору Владимиру Путину необходимо показать США, что россияне якобы способны проводить какие-то масштабные крупные операции.

Командующий группировкой войск "Днепр" российской армии Михаил Теплинский пытается это демонстрировать. Поэтому отправляет оккупантов на штурмы, которые являются фактически самоликвидацией для них.

"Может интенсивность соответствующих боевых действий расти, мы это прекрасно понимаем. Но командованию сегодня известно о ресурсности врага, какие у него есть планы на сегодня. Понимаем, что адекватные меры с нашей стороны применяются", – объяснил спикер.

Враг ежедневно обстреливает Херсон, те общины, которые расположены на правом берегу. Россияне продолжают это огневое давление на украинцев для того, чтобы сделать невозможным им проживание по этим локациям.