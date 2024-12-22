Там говорят, что ситуация не является экстраординарной. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.

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Силы обороны на Херсонщине сработали на опережение

Волошин рассказал, что такие ситуации бывают ежедневно.

"Позавчера (20 декабря – 24 Канал) враг перед тем, как осуществить попытку переправы в районе Антоновского моста, начал артподготовку. Довольно мощную, из реактивных систем залпового огня, крупнокалиберной артиллерии", – сказал он.

Однако тогда Силам обороны удалось сработать на опережение – некоторые установки были уничтожены на исходных позициях.

Всего в результате контрбатарейной борьбы россияне потеряли полтора десятка различных артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

"Вражеская группа, которая пыталась воспользоваться этим обстрелом доплыла максимум до середины Днепра, даже не успела. Она была уничтожена. Такие ситуации у нас на этом направлении каждый день", – подытожил представитель Силы обороны Юга.

Напомним, что в результате почти трехчасового артиллерийского обстрела Херсона есть погибшие и много раненых.