Такое мнение 24 Каналу высказал народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко, заметив, что там широкая водная преграда. Более того, при попадании под воду зимой, даже хорошая подготовка не поможет выжить.

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Где самое опасное место

Шансов выжить, если ты ранен – практически нет, к тому же там работают украинские FPV-дроны и другие средства поражения, которые делают невозможным шансы врага подойти ближе.

Наиболее угрожающие направления – это выше по карте до Каховки, где меньше ширина реки. Но все опасные участки сейчас под прикрытием, их минируют, там стоят наши силы и средства,

– сказал Роман Костенко.

Конечно, внимание сосредоточено на всем правобережье, но, скорее всего, россияне сейчас пытаются оттянуть наши войска. Это может быть Курщина или Восточное направление и для этого имитируют высадку на Херсонщину. Своих людей они вообще не жалеют, поэтому потери врага не остановят.

По меньшей мере они хотят оттянуть наши войска, поэтому замысел есть. Также есть информация, что в ближайшее время россияне могут сделать это снова (форсировать Днепр – 24 Канал), скажем, в ближайшую неделю,

– подчеркнул народный депутат.

Но украинские защитники готовы, поэтому остается ждать как будут разворачиваться события дальше.

Может ли Россия наступать на Запорожье

До инаугурации Дональда Трампа, которая состоится в январе 2025 года, оккупанты хотели выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей. Впрочем им это не удалось, так же как и вытеснить украинские подразделения с Курщины.

У противника действительно большее количество личного состава, он пытается растянуть фронт, создать угрожающие направления или хотя бы их видимость. С этим могут быть связаны заявления о якобы активизации врага на Запорожье.

На левом берегу Днепра, напротив Херсона, есть достаточная группировка. Если ее правильно привлечь, если будет провал нашей обороны, то могут создать какой-то плацдарм. Наши войска готовятся, берег минируется, но если россияне захотят – это будет очень кровавая высадка,

– подчеркнул Роман Костенко.

Он добавил, что Херсонское, Николаевское, Одесское направления также являются стратегическими для врага. От Юга россияне никогда не откажутся, потому что думают, что это якобы их исторические земли, которые в будущем могут дать им много возможностей.

Заметим, враг сделал попытку форсировать Днепр 20 декабря. Диверсионные группы пытались продвинуться в Херсон на лодках, но сразу были обнаружены и уничтожены. В Херсонской ОВА отметили, что ситуация напряженная, враг усилил обстрелы города и области.