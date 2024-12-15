Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление председателя Запорожской ОГА во время брифинга.

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Федоров опроверг слухи о возможном наступлении россиян

Председатель Запорожской ОГА заявил, что в течение последних месяцев жителей Запорожья пугают возможным наступлением врага. Так, Федоров говорит, что в сентябре ходили слухи о наступлении, в октябре о самом "наступлении", в ноябре – "уже пошли", а в декабре – "все, собираем чемоданы".

Это все – ИПСО, но на которую общество реагирует,

– заявил Федоров.

Он также добавил, что из-за постоянных слухов о возможном наступлении врага в поселке Камышеваха, который расположен в 20 километрах от фронта, отложили строительство подземной школы. Федоров объяснил, что такое решение приняли, чтобы избежать ложных оценок ситуации.

Из-за того, что остановили строительство подземной школы теперь с Камышевахи и громады могут эвакуировать детей.

Вместе с тем, ранее в сети сообщали, что россияне перебрасывают свою технику из Крыма на территорию Запорожской области. Агенты движения "Атеш" сообщили, что оккупанты делают это для усиления своих подразделений.

В составе колонны было замечено множество бронированной техники, включая танки, БМП и БТР, а также военные тягачи и грузовики.