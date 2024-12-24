Сообщает 24 Канал со ссылкой на 22 отдельную механизированную бригаду. Установкой елки занимались воины 1 механизированного батальона.

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В Судже появилась рождественская елка

Украинские военные в городе Суджа Курской области подготовились к рождественским праздникам и уже установили елку.

Соответствующее фото опубликовали бойцы 22 отдельной механизированной бригады на своей Facebook-странице.

Украинские военные установили рождественскую елку в Судже / Фото 22 отдельной механизированной бригады

"У каждого своя елка. Нашу воины 1 механизированного батальона установили в Судже", – прокомментировали фото в бригаде.

Напомним, что накануне в сети опубликовали видео, где украинские десантники успешно отражают массированные штурмы врага. В результате неудачной атаки противник потерял бронетехнику, которую уничтожили еще до высадки вражеского десанта. Что касается российской пехоты, то она была ликвидирована в ближайших посадках и укрытиях.