Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Новости.Live. К слову, потери КНДР на Курщине считают уже на тысячи.

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Россияне расстреливают собственные дома в Курской области

Речь о селе Козинка. Там враг бил из танка по зданию, где, как он думал, были военные Русского добровольческого корпуса.

Мы просто видим, когда по территории России едет российский танк, стреляет в российский же дом и от него остаются только обломки,

– объяснил ситуацию Никитин.

Это означает, что россиянам просто плевать на собственных людей, которые могли быть в том доме. По словам Никитина, для россиян это нормально, потому что, мол, идет война, продолжаются "обычные рабочие процессы". Они мыслят так: есть задача и ее надо выполнить. Любой ценой, даже если при этом погибнут граждане России.

Так всему миру становится ясно: Россия не будет считаться с потерями и разрушениями на собственной территории. То, что россияне не могут освободить, они просто уничтожат.

Зеленский также высказался похожим образом: пока Путин играет "Орешником", россияне на побережье Черного моря захлебываются мазутом после катастрофы с танкерами.