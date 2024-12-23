Владимир Зеленский сообщил, что потери КНДР убитыми и ранеными составляют 3 тысячи человек. Как рассказал 24 Каналу полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, это треть всего северокорейского корпуса, который отправили России.

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Почему Россия не учитывает потери КНДР

КНДР отправила на Курщину примерно 10 тысяч солдат, еще примерно 3 тысячи сейчас находятся на другой территории страны-агрессора. Треть потерь является очень серьезным вызовом для Северной Кореи.

Но для россиян это не потери, они на них не обращают внимания. Для российской группировки численностью 50 – 60 тысяч потери 3 тысячи ни о чем не говорят,

– сказал полковник запаса ВСУ.

Россияне пользуются северокорейскими солдатами как расходным материалом. Именно этим можно объяснить их большие потери на Курщине. Этих бойцов используют как приманку для того, чтобы обнаружить украинские огневые позиции, а затем отработать по ним артиллерией или авиацией.

В последнее время становится все заметнее, что северных корейцев просто "высыпают" из средств передвижения на поля, показывают им курс и они просто движутся для того, чтобы обнаружить позиции ВСУ. В таком режиме работает Россия и отсюда вытекают большие потери армии КНДР.

Украинская разведка имеет подтверждение уничтожения военных как из своих каналов, так и через радиоперехват и показания людей, которые там находятся.