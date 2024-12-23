Владимир Зеленский назвал их потери на этом участке фронта. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение украинского президента.

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Какие потери КНДР в войне

Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по поводу текущей ситуации на фронте и, в частности, в зоне проведения Курской операции. В настоящее время существует риск направления дополнительного количества солдат и военной техники для российской армии от Северной Кореи.

Будут наши ощутимые ответы на это. Сейчас, по предварительным данным, количество убитых и раненых северокорейских военных на Курщине превышает уже 3 тысячи человек,

– заявил президент.

По его словам, важно, чтобы мир понимал, что риск дестабилизации вокруг Корейского полуострова и в соседних регионах и акваториях увеличивается на фоне роста сотрудничества между Москвой и Пхеньяном, ведь передача опыта современной войны и распространение военных технологий из России является глобальной угрозой.

"Для мира цена восстановления стабильности всегда значительно выше, чем цена эффективного давления на тех, кто дестабилизирует ситуацию и разрушает жизнь", – резюмировал президент.

Кстати, южнокорейская разведка сообщала, что КНДР готовится отправить в Россию новые войска и оружие. Пхеньян разворачивает производство и поставку беспилотников-камикадзе с целью модернизации системы вооружений и получения реального опыта ведения войны.