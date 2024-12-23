Северная Корея готовится отправить в Россию дополнительные войска и военную технику для поддержки РФ в войне против Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Yonhap.

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КНДР будет производить дроны-камикадзе

В разведке Южной Кореи сделали заявление о войсках КНДР в России.

Всесторонняя оценка многочисленных разведывательных данных показывает, что Северная Корея готовится к ротации или увеличению развертывания войск в России,

– заявили там.

Кроме того, Северная Корея разворачивает производство и поставки беспилотников-камикадзе. Основной причиной таких действий является желание КНДР модернизировать систему вооружений и получить реальный опыт ведения войны.

В ноябре стало известно, что Ким Чен Ын наблюдал за испытанием на месте различных типов ударных дронов-камикадзе и призвал к полномасштабному производству этого оружия.