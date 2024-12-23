Россияне бесчеловечно относились в том числе и к собственным военным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование "Преступления в телефоне: Третья штурмовая собрала доказательства, как солдаты РФ убивают гражданских на Луганщине".

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Что творят россияне на оккупированной Луганщине

Бойцы Третьей штурмовой бригады получили доступ к видео с мобильного телефона российского военного. На записи видно, как Олег Игоревич Рудаков, известный под позывным "Рудик", отдает преступные приказы через радиосвязь. Видео демонстрирует события одного из дней, когда оккупанты входили в Невское. В частности, российские военные на видео признают, что командование объявило об оккупации населенного пункта еще до его фактического захвата.

Рудаков пытался связаться с подчиненным с позывным "Юрист", который находился ближе к линии фронта. Он приказывал открывать огонь по автомобилям мирных жителей, пытать и убивать гражданских.

Кроме видеоматериалов, бойцы Третьей штурмовой также перехватили радиопередачи группы Рудакова, когда россияне заходили в Невское. В этих записях зафиксированы команды по так называемой "зачистке" поселка, что означало ликвидацию гражданского населения.

По данным расследования, Рудаков ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Бойцы связались с его отцом, который сообщил, что сын не выходит на связь уже три месяца, с тех пор как был повторно переброшен на территорию Украины.

Также в распоряжении бригады оказались записи, подтверждающие жестокое обращение российского командования со своими солдатами.

В Третьей штурмовой отметили, что собранные материалы могут стать доказательной базой для международных судов по военным преступлениям России в Украине.