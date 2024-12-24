Про це пише 24 Канал з посиланням на Новини.Live. До слова, втрати КНДР на Курщині рахують уже на тисячі.

Дивіться також Наказав "зачистити" мирних жителів: розслідування російських злочинів від Третьої штурмової

Росіяни розстрілюють власні будинки в Курській області

Мова про село Козинка. Там ворог гатив із танка по будівлі, де, як він думав, були військові Російського добровольчого корпусу.

Ми просто бачимо, коли територією Росії їде російський танк, стріляє в російський же будинок і від нього залишаються лише уламки,

– пояснив ситуацію Нікітін.

Це означає, що росіянам просто плювати на власних людей, які могли бути в тому будинку. За словами Нікітіна, для росіян це нормально, бо, мовляв, іде війна, тривають "звичайні робочі процеси". Вони мислять так: є завдання і його треба виконати. За будь-яку ціну, навіть якщо при цьому загинуть громадяни Росії.

Так всьому світові стає ясно: Росія не буде рахуватися з втратами та руйнуваннями на власній території. Те, що росіяни не можуть звільнити, вони просто знищать.

Зеленський також висловився схожим чином: доки Путін грається "Орешником", росіяни на узбережжі Чорного моря захлинаються мазутом після катастрофи з танкерами.