В разговоре с 24 Каналом полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан оценил, смогут ли россияне реализовать свой план. К слову, вражеские войска пытаются закрепиться на островах Большой Потемкинский и Казацкий, что на Херсонщине.

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Какой потенциал наступления россиян на Херсон

Как отметил военный эксперт, все зависит от количества сил и средств, которая выделена на выполнение поставленной задачи. Он напомнил, что в свое время в таком стиле говорили о наступлении россиян на Харьков. Тогда у противника было недостаточно сил и средств, чтобы оккупировать областной центр. Поэтому российская армия смогла продвинуться только до Липцов и Волчанска.

Россияне, вероятно, могли бы захватить Херсон, если бы на левом берегу было не 100 – 120 тысяч солдат, а хотя бы полмиллиона. Тогда бы это была серьезная группировка и можно было бы спрогнозировать, что россияне создадут на правом берегу плацдарм, чтобы дальше форсировать Днепр и развивать наступательные действия,

– сказал Свитан.

Сейчас у россиян на левом берегу Днепра на глубине 50 – 70 километров есть группировка около 100 – 120 тысяч военнослужащих. К тому же российские войска растянуты вдоль линии фронта на несколько сотен километров до Токмака и Васильевки.

Именно на направлении Херсона сосредоточено максимум 3 – 4 бригады. То есть не более 10 – 15 тысяч солдат, из них на левый берег смогут выйти 1 – 1,5 тысячи,

– отметил военный эксперт.

Россияне уже пытаются взять под свой контроль район между Олешками и Херсоном, где есть украинские диверсионно-разведывательные группы. У врага было несколько попыток форсировать реку Конку, затем пройти по так называемой серой зоне, далее выйти на Антоновский мост и под ним прорваться на правый берег.

Какая ситуация на Херсонском направлении: смотрите на карте

В дальнейшем россияне будут пытаться найти какие-то механизмы для создания малого тактического плацдарма, который не перерастет даже в стратегический, ведь оккупантам не хватает сил и средств.

Противник пытается создать дополнительную площадку, чтобы сковать украинские войска. Впрочем, россияне добьются своего, что в конце концов будет принято решение о переброске на Херсонское направление дополнительных сил и средств, однако потом наши войска могут решить форсировать Днепр в сторону Олешек и Скадовска,

– добавил Свитан.

Отметим, что руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что украинские Силы обороны готовы к возможному повторному наступлению России на Херсон. В то же время в Херсонской ОГА опровергли сообщения СМИ о попытке наступления российских войск на Херсон.