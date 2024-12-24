У розмові з 24 Каналом полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан оцінив, чи зможуть росіяни реалізувати свій план. До слова, ворожі війська намагаються закріпитися на островах Великий Потьомкінський та Козацький, що на Херсонщині.

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Який потенціал наступу росіян на Херсон

Як зазначив військовий експерт, все залежить від кількості сил та засобів, яка виділена на виконання поставленого завдання. Він нагадав, що свого часу у такому стилі говорили про наступ росіян на Харків. Тоді у противника було недостатньо сил та засобів, щоб окупувати обласний центр. Тож російська армія змогла просунутися лише до Липців та Вовчанська.

Росіяни, ймовірно, могли б захопити Херсон, якби на лівому березі було не 100 – 120 тисяч солдатів, а хоча б пів мільйона. Тоді б це було серйозне угруповання і можна було б спрогнозувати, що росіяни створять на правому березі плацдарм, щоб далі форсувати Дніпро й розвивати наступальні дії,

– мовив Світан.

Наразі у росіян на лівому березі Дніпра на глибині 50 – 70 кілометрів є угруповання близько 100 – 120 тисяч військовослужбовців. До того ж російські війська розтягнуті вздовж лінії фронту на кілька сотень кілометрів аж до Токмака та Василівки.

Саме на напрямку Херсона зосереджено максимум 3 – 4 бригади. Тобто не більше 10 – 15 тисяч солдатів, з них на лівий берег зможуть вийти 1 – 1,5 тисячі,

– зауважив військовий експерт.

Росіяни вже намагаються взяти під свій контроль район між Олешками та Херсоном, де є українські диверсійно-розвідувальні групи. У ворога було кілька спроб форсувати річку Конку, потім пройти по так звані сірій зоні, далі вийти на Антонівський міст й під ним прорватися на правий берег.

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Надалі росіяни намагатимуться знайти якісь механізми для створення малого тактичного плацдарму, який не переросте навіть у стратегічний, адже окупантам бракує сил та засобів.

Противник намагається створити додатковий майданчик, щоб скувати українські війська. Втім, росіяни доб'ються свого, що врешті-решт буде ухвалено рішення про перекидання на Херсонський напрямок додаткових сил та засобів, однак потім наші війська можуть вирішити форсувати Дніпро у бік Олешок та Скадовська,

– додав Світан.

Зазначимо, що керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що українські Сили оборони готові до можливого повторного наступу Росії на Херсон. Водночас у Херсонській ОВА спростували повідомлення ЗМІ про спробу наступу російських військ на Херсон.