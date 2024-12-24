Журналістка Євгенія Вірлич в ефірі 24 Каналу розповіла, що мешканці тимчасово окупованих територій не мають альтернативної інформації, оскільки росіяни блокують інтернет. Так відбувається на всіх окупованих територіях, особливо вночі.

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Не обмежені у своїй брехні

Вони посилили контроль над тим, щоб відгородити місцевих мешканців від інших джерел інформації, але почали активно цим займатися ще влітку цього року.

Вони дуже сильно "обробляють" мешканців лівобережжя. За власним досвідом, і за досвідом друзів, я знаю, що це дуже важко, коли у тебе немає альтернативної інформації,

– розповіла Вірлич.

Вони постійно у своїх інформаційних каналах говорять про те, що нібито українські військові обстріляли цивільних.

"Насправді це роблять російські. Вони обстрілюють правий берег, потім розвертають озброєння і обстрілюють лівий. То вони поцілили в людей, які стояли за гуманітарною допомогою в Олешках, то обстріляли автобус із людьми і так далі. Якщо ми обмежені правдою, то вони необмежені у своїй брехні. Вони постійно щось вигадують", – заначила Євгенія Вірлич.

Які улюблені фейки росіян

Один із улюблених фейків росіян – отруєння води. Вони неодноразово його повторюють. Коли обстріляли онкодиспансер, росіяни розповідали, що тепер шалений рівень радіації в Херсоні. Міська влада (яка, до речі, буцімто втекла з Херсона за версією окупантів) зреагувала. Вони поїхали, зробили виміри, зняли на відео і повідомили про те, що з рівнем радіації все гаразд.

"Вони постійно вигадують і живуть у світі вигадок. Таким чином намагаються змінити ставлення мешканців лівобережжя до української влади. То в них українська влада втекла з міста Херсон. Власне, добре, що представники влади відразу виходять в ефір і спростовують. Видно, що вони на місцях, але росіяни не зупиняються у своїй брехні," – підсумувала Євгенія Вірлич.