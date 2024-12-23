Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 16 по 22 грудня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

Цікаво Росія захопила село на Донеччині, ЗСУ відновили позиції на Запоріжжі: огляд і карти ISW

Солдати КНДР зазнають втрат на Курщині

Тривають складні бої в Курській області Росії – ворог за будь-яку ціну намагається вибити Сили оборони з цієї території до інавгурації Дональда Трампа як президента США, тобто до 20 січня.

Зокрема останні 2 тижні ворог активно залучає бійців з КНДР у штурмах позицій ЗСУ. Однак північнокорейський контингент уже зазнає втрат, зокрема і через тактики штурмів пішими колонами, які ефективно знищують українські дрони на артилерія. Цікаво, що росіяни старанно намагаються приховати втрати військ КНДР, тому всі солдати мають російські документи, наче вони буряти.

Щодо змін на лінії фронту, то ворогу вдалося минулого тижня просунутися в районі села Гуєво на південній частині плацдарму в Курській області. Також на карті суттєво зменшилася окупована росіянами територія Сумщини поблизу Олександрії, про яку повідомляли минулого тижня. Тепер окупованою позначена невелика ділянка, площею 0,69 кілометра, однак інформації про бої в цьому районі не було.

На північній частині плацдарму ворогу вдалося просунутися в районі села Кругленьке.





Ситуація в Курській області / Карта DeepState

Просування ворога на Харківщині і бої на Луганщині

На Харківщині тривають бої в районі Вовчанська, Липців та в районі Куп'янська. Окупанти тиснуть на Дворічну, Западне та сам Куп'янськ, проте Сили оборони відбивають усі штурми і ворогу просунутися на цій ділянці не вдалося.

Складнішою є ситуація на плацдармі росіян з виходом до річки Оскіл. Росіянам вдалося просунутися східніше Кругляківки.





Ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

У Луганській області тривають бої в районі села Макіївка, проте минулого тижня жодних просувань ворога в цьому районі не було зафіксовано.

Бої в Часовому Яру, Торецьку та біля Покровська

На півночі Донеччини тривають бої на усіх напрямках. На півночі, на Лиманському напрямку, росіяни не полишають спроб захопити Терни, однак безуспішно. При цьому ворог зазнає чималих втрат.

На Сіверському напрямку, у порівнянні з іншими, активність боїв не є також високою, проте ворог продовжує атакувати в районі Виїмки.

На Краматорському напрямку тривають важкі бої в районі Часового Яру – в самому місті та на флангах. Проте попри всі ворожі атаки, просунутися в місті чи на його околицях росіянам не вдається.

Тривають також важкі бої на Торецькому напрямку. Росіяни атакують в Торецьку та на флангах, проте Сили оборони тримають позиції та перешкоджають ворожим просуванням.



Так зараз виглядає Торецьк / Фото 93-ї бригади "Холодний Яр"

Надскладна ситуація в районі Покровська. Минулого тижня окупанти просунулися в селах Далеченьке, Шевченко, а також поблизу Новотроїцького, Новооленівки та Українки.

Шевченко – фактично останнє село, яке відділяє лінію фронту від Покровська, проте цей населений пункт майже повністю окупований. Від лінії зіткнення до околиць Покровська залишається понад 2 кілометри. До Дніпропетровщини відстань від фронту становить уже менш ніж 10 кілометрів.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Цього тижня християни відзначатимуть Різдво. На Заході це свято не обходиться без колядки "Carol of the bells" – перекладу українського Щедрика. Дослідники кажуть, що хоч батьківщиною легендарного "Щедрика" є Вінниччина, та одну з п'яти версій колядки Микола Леонтович написав під час перебування у Покровську – місті, яке зараз знищують росіяни.

Кінець "Успенівського мішка" і нові загрози біля Курахового

Минулого тижня на Курахівському напрямку остаточно завершилася історія "Успенівського мішка" – фактичного напівоточення Сил оборони в районах сіл Успенівка та Ганнівка. Наші захисники відійшли і Ганнівка та майже вся Успенівка – окуповані.

Також ворогу вдалося закріпити свій успіх після прориву в Зеленівку тижнем раніше. Окупанти розширили свій плацдарм в районі цього села та просунутися також поблизу Сухих Ялів і в Костянтинопольському.

Складні бої тривають і в самому Кураховому – під контролем Сил оборони залишається західна частина міста.

У Старих Тернах просувань ворога не зафіксовано. Проте прорив росіян у Зеленівку на півдні та штурми у Старих Тернах на півночі створюють загрозливу ситуацію для бійців на Курахівському напрямку в перспективі – зараз відстань між "кліщами" становить 9 кілометрів.





Ситуація на Курахівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Ймовірне оточення ЗСУ в Макарівці

Ситуація на Времівському напрямку, на жаль, стає все складнішою. Тижнем раніше ворог знову прорвався у Новий Комар і продовжує просуватися в селі та його околицях, аби закріпити успіх. Також ворог намагається штурмувати Велику Новосілку.

В районі Макарівки, як зазначає DeepState, Сили оборони могли потрапити в повне оточення. Раніше в ОСУВ "Хортиця" спростовували заяви про ризики оточення в цьому селі. Більше жодної інформації, яка б підтверджувала або спростовувала оточення Сил оборони в Макарівці – немає.

Також окупанти атакують в напрямку Нескучного та Времівки.





Ситуація на Времівському напрямку / Карта DeepStateMAP

На Запоріжжі росіяни продовжують атакувати в районі села Роботине, проте просувань ворога там не зафіксовано.

1 000 снарядів по Херсону і спроба російського наступу

Ускладнюється також ситуація на Херсонщині, хоч і в самих росіян на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області чимало проблем, про що 24 Каналу стало відомо з власних джерел. Наприклад, командування 24-го мотострілкового полку, який зазнав чимало втрат у Кринках, заборонило окупантам будь-які контакти з українцями на окупованій території – особливо заборонено розмовляти про дислокації та брати продукти в місцевих.

Зокрема причиною цього став підрив автомобіля з кадирівців у тимчасово окупованому Скадовську. Кадирівці залишилися живими, проте тепер окупантам суворо наказують не залишати автівки без нагляду.

Також у 24-му полку виникла проблема з 5 кубинцями, у яких закінчується контракт з російською армією. Вони відмовляються від продовження контракту і від переміщення.

Також з джерел 24 Каналу стало відомо, що окупанти активно готувалися до наступу і зосереджували свої сили в районі Піщанівки – ворог очікував, що "буде жарко", проте спроба наступу була відбита. Під час підготовки окупанти також відзначали, що Україна посилює оборону в районі Антонівки.



Ситуація в Херсонській області / Карта DeepStateMap

Уранці 11 грудня росіяни почали наступальну операцію, яку супроводжував масований артилерійський обстріл Херсона. Протягом 40 хвилин ворог запустив 1 000 снарядів по місту та вбив двох мирних мешканців. Ще 11 людей зазнали поранень.

Окупанти на човнах спробували висадитися на правому березі біля Антонівки, проте цю атаку було відбито. Однак росіяни не відмовляються від своїх планів і готуються до нових атак.

Ситуація на фронті складна. І найскладніше зараз нашим воїнам. Тому кожен з нас має робити для армії все можливе і неможливе. Найменше, що можна зробити просто зараз, – задонатити на збір. Саме для цього працює наш благодійний Фонд24 – тут ви можете знайти збори на актуальні потреби різних підрозділів та звіти за вже пророблену роботу. Переходьте за посиланням та долучайтеся.