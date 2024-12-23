О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 16 по 22 декабря, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

Интересно Россия захватила село в Донецкой области, ВСУ восстановили позиции на Запорожье: обзор и карты ISW

Солдаты КНДР несут потери на Курщине

Продолжаются сложные бои в Курской области России – враг любой ценой пытается выбить Силы обороны с этой территории до инаугурации Дональда Трампа как президента США, то есть до 20 января.

В частности, последние 2 недели враг активно привлекает бойцов из КНДР в штурмах позиций ВСУ. Однако северокорейский контингент уже несет потери, в том числе и из-за тактики штурмов пешими колоннами, которые эффективно уничтожают украинские дроны и артиллерия. Интересно, что россияне старательно пытаются скрыть потери войск КНДР, поэтому все солдаты имеют российские документы, как будто они буряты.

Относительно изменений на линии фронта, то врагу удалось на прошлой неделе продвинуться в районе села Гуево на южной части плацдарма в Курской области. Также на карте существенно уменьшилась оккупированная россиянами территория Сумщины вблизи Александрии, о которой сообщали на прошлой неделе. Теперь оккупированным обозначен небольшой участок, площадью 0,69 километра, однако информации о боях в этом районе не было.

На северной части плацдарма врагу удалось продвинуться в районе села Кругленькое.





Ситуация в Курской области / Карта DeepState

Продвижение врага на Харьковщине и бои на Луганщине

На Харьковщине продолжаются бои в районе Волчанска, Липцев и в районе Купянска. Оккупанты давят на Двуречную, Западное и сам Купянск, однако Силы обороны отражают все штурмы, и врагу продвинуться на этом участке не удалось.

Сложнее ситуация на плацдарме россиян с выходом к реке Оскол. Россиянам удалось продвинуться восточнее Кругляковки.





Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

В Луганской области продолжаются бои в районе села Макеевка, однако на прошлой неделе никаких продвижений врага в этом районе не было зафиксировано.

Бои в Часовом Яре, Торецке и возле Покровска

На севере Донецкой области продолжаются бои на всех направлениях. На севере, на Лиманском направлении, россияне не оставляют попыток захватить Терны, однако безуспешно. При этом враг несет немалые потери.

На Северском направлении, по сравнению с другими, активность боев не является также высокой, однако враг продолжает атаковать в районе Выемки.

На Краматорском направлении продолжаются тяжелые бои в районе Часового Яра – в самом городе и на флангах. Однако несмотря на все вражеские атаки, продвинуться в городе или в его окрестностях россиянам не удается.

Продолжаются также тяжелые бои на Торецком направлении. Россияне атакуют в Торецке и на флангах, однако Силы обороны держат позиции и препятствуют вражеским продвижениям.



Так сейчас выглядит Торецк / Фото 93-й бригады "Холодный Яр"

Сверхсложная ситуация в районе Покровска. На прошлой неделе оккупанты продвинулись в селах Даченское, Шевченко, а также вблизи Новотроицкого, Новооленовки и Украинки.

Шевченко – фактически последнее село, которое отделяет линию фронта от Покровска, однако этот населенный пункт почти полностью оккупирован. От линии соприкосновения до окраин Покровска остается более 2 километров. До Днепропетровщины расстояние от фронта составляет уже менее 10 километров.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

На этой неделе христиане будут отмечать Рождество. На Западе этот праздник не обходится без колядки "Carol of the bells" – перевода украинского Щедрика. Исследователи говорят, что хоть родиной легендарного "Щедрика" является Винницкая область, и одну из пяти версий колядки Николай Леонтович написал во время пребывания в Покровске – городе, который сейчас уничтожают русские.

Конец "Успеновского мешка" и новые угрозы возле Курахово

На прошлой неделе на Кураховском направлении окончательно завершилась история "Успеновского мешка" – фактического полуокружения Сил обороны в районах сел Успеновка и Анновка. Наши защитники отошли, и Анновка и почти вся Успеновка – оккупированы.

Также врагу удалось закрепить свой успех после прорыва в Зеленовку неделей ранее. Оккупанты расширили свой плацдарм в районе этого села и продвинулись также вблизи Сухих Ялов и в Константинопольском.

Сложные бои продолжаются и в самом Курахово – под контролем Сил обороны остается западная часть города.

В Старых Тернах продвижений врага не зафиксировано. Однако прорыв россиян в Зеленовку на юге и штурмы в Старых Тернах на севере создают угрожающую ситуацию для бойцов на Кураховском направлении в перспективе – сейчас расстояние между "клещами" составляет 9 километров.





Ситуация на Кураховском направлении / Карта DeepStateMAP

Вероятное окружение ВСУ в Макаровке

Ситуация на Времевском направлении, к сожалению, становится все сложнее. Неделей ранее враг снова прорвался в Новый Комар и продолжает продвигаться в селе и его окрестностях, чтобы закрепить успех. Также враг пытается штурмовать Большую Новоселку.

В районе Макаровки, как отмечает DeepState, Силы обороны могли попасть в полное окружение. Ранее в ОСГВ "Хортица" опровергали заявления о рисках окружения в этом селе. Больше никакой информации, которая бы подтверждала или опровергала окружение Сил обороны в Макаровке – нет.

Также оккупанты атакуют в направлении Нескучного и Времевки.





Ситуация на Времевском направлении / Карта DeepStateMAP

На Запорожье россияне продолжают атаковать в районе села Работино, однако продвижений врага там не зафиксировано.

1 000 снарядов по Херсону и попытка российского наступления

Осложняется также ситуация на Херсонщине, хотя и у самих россиян на временно оккупированном левобережье Херсонской области немало проблем, о чем 24 Каналу стало известно из собственных источников. Например, командование 24-го мотострелкового полка, который понес немало потерь в Крынках, запретило оккупантам любые контакты с украинцами на оккупированной территории – особенно запрещено разговаривать о дислокации и брать продукты у местных.

В частности, причиной этого стал подрыв автомобиля с кадыровцами во временно оккупированном Скадовске. Кадыровцы остались живы, однако теперь оккупантам строго приказывают не оставлять машины без присмотра.

Также в 24-м полку возникла проблема с 5 кубинцами, у которых заканчивается контракт с российской армией. Они отказываются от продления контракта и от перемещения.

Также из источников 24 Канала стало известно, что оккупанты активно готовились к наступлению и сосредотачивали свои силы в районе Песчановки – враг ожидал, что "будет жарко", однако попытка наступления была отбита. Во время подготовки оккупанты также отмечали, что Украина усиливает оборону в районе Антоновки.



Ситуация в Херсонской области / Карта DeepStateMap

Утром 11 декабря россияне начали наступательную операцию, которую сопровождал массированный артиллерийский обстрел Херсона. В течение 40 минут враг запустил 1 000 снарядов по городу и убил двух мирных жителей. Еще 11 человек получили ранения.

Оккупанты на лодках попытались высадиться на правом берегу возле Антоновки, однако эта атака была отбита. Однако россияне не отказываются от своих планов и готовятся к новым атакам.

Ситуация на фронте сложная. И сложнее всего сейчас нашим воинам. Поэтому каждый из нас должен делать для армии все возможное и невозможное. Наименьшее, что можно сделать прямо сейчас, – задонатить на сбор. Именно для этого работает наш благотворительный Фонд24 – здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.