Российской армии удалось продвинуться на некоторых направлениях и взять под контроль одно село в Донецкой области, однако многие действия врага безуспешны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Какая ситуация на фронте 22 декабря

У Курской области россияне несколько продвинулись на восток от Кругленького. Также российские войска штурмовать позиции ВСУ в районе Новоивановки, Кругленького, Малой Локни, Черкасского Поречья,

россияне несколько продвинулись на восток от Кругленького. Также российские войска штурмовать позиции ВСУ в районе Новоивановки, Кругленького, Малой Локни, Черкасского Поречья, 22 декабря российские войска продолжили атаки на Харьковском направлении в районах Казачьей Лопани, Гоптовки, Глубокого и Высокой Яруги, а также у Старицы и Волчанска, однако никаких продвижений там не подтверждено.

в районах Казачьей Лопани, Гоптовки, Глубокого и Высокой Яруги, а также у Старицы и Волчанска, однако никаких продвижений там не подтверждено. Незначительное продвижение врага, к сожалению, есть на Купянском направлении в Двуречной на фоне наступления вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная. Продолжаются атаки также у Синьковки, Петропавловки, Кучеровки, Загрызово, Кругляковки, Степной Новоселовки, Богуславки, Грековки, Новоегоровки, Новосергиевки, Зеленого Гая, Надежды, Ивановки, Тернов, Дружелюбовки, Торского и Дибровы.

в Двуречной на фоне наступления вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная. Продолжаются атаки также у Синьковки, Петропавловки, Кучеровки, Загрызово, Кругляковки, Степной Новоселовки, Богуславки, Грековки, Новоегоровки, Новосергиевки, Зеленого Гая, Надежды, Ивановки, Тернов, Дружелюбовки, Торского и Дибровы. На Северском направлении захватчики вели наступательные операции в районе Серебрянки, Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки, но не продвинулись.

захватчики вели наступательные операции в районе Серебрянки, Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки, но не продвинулись. Также 22 декабря российские войска продолжали наступательные действия на Часовяровском направлении , но никакого подтвержденного продвижения там также не сделали. Враг, в частности, наступал у самого Часового Яра и у Ступочек.

, но никакого подтвержденного продвижения там также не сделали. Враг, в частности, наступал у самого Часового Яра и у Ступочек. В то же время российские войска недавно продвинулись на Торецком направлении , в частности, в северной части Торецка, в районе Дружбы и Сухой Балки.

, в частности, в северной части Торецка, в районе Дружбы и Сухой Балки. Россияне 22 декабря продвинулись также на Покровском направлении и захватили населенный пункт Даченское. Они вели наступательные действия под самым Покровском, у Луча, Миролюбовки, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Новоукраинки, Нововасильевки, Новоелизаветовки и Новооленевки.

и захватили населенный пункт Даченское. Они вели наступательные действия под самым Покровском, у Луча, Миролюбовки, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Новоукраинки, Нововасильевки, Новоелизаветовки и Новооленевки. Вражеские войска также продолжали наступательные действия на Кураховском направлении , но подтвержденных наступлений не совершили. Пытались наступать они под самым Курахово, а также вблизи Сонцовки, Шевченко, Старых Тернов, Дачного.

, но подтвержденных наступлений не совершили. Пытались наступать они под самым Курахово, а также вблизи Сонцовки, Шевченко, Старых Тернов, Дачного. 22 декабря российские войска также вели наступление на Угледарском направлении в районе Успеновки, Константинополя, Янтарного, Разлива, Большой Новоселки, Раздольного, Одрадного, Макаровки, Благодатного, Нескучного, Сторожевого, Временки, Новоселки. К счастью, там также нет подтвержденных наступлений.

в районе Успеновки, Константинополя, Янтарного, Разлива, Большой Новоселки, Раздольного, Одрадного, Макаровки, Благодатного, Нескучного, Сторожевого, Временки, Новоселки. К счастью, там также нет подтвержденных наступлений. ВСУ восстановили утраченные позиции на западе Запорожской области после сообщений о локализованных украинских наступательных операциях в этом районе. Геолокационные кадры за 22 декабря показывают, что украинская армия восстановила утраченные позиции в Каменском. Также были атаки россиян вблизи Пятихаток и Новоандреевки.

Ситуация на фронте за 22 декабря / Карты ISW