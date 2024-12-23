Відповідну інформацію розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його коментар Укрінформу.

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Яка ситуація біля Великого Потьомкінського острова

Як розповів Волошин, наразі ситуація на островах без змін. Росіяни регулярно проводять розвідувально-пошукові дії, намагаючись "промацувати" оборону українських сил та вогневі засоби. Найбільш активним у цьому плані ворог зараз на острові Козацький.

Водночас противник активізувався на острові Великий Потьомкін. За його словами, ворог завдає ударів дронами, застосовує армійську і штурмову авіації, завдаючи ударів некерованими авіаційними ракетами.

Речник розповів, що користуючись метеоумовами, російські війська намагаються непомітно проводити штурмові дії, проте він запевнив, що українські військові мають вдосталь необхідних засобів для виявлення окупаційних військ, завдаючи їм втрат.

Щодня ворог втрачає і людей, і плавзасоби. Жодна зі спроб ворога закріпитись на островах за декілька місяців не мала успіху. Думаю, ворог все ще готується до проведення якихось дій малими групами піхоти,

– заявив він.

Втім, навіть попри це, як каже Волошин, ворог постійно відновлює втрати. Він зазначив, що до росіян постійно прибуває поповнення, а також техніка та човни. Наші військові мають інформацію, що противник отримав двигуни до моторних човнів.

Однак кількість залишається сталою. Водночас, за його словами, російські загарбники регулярно ведуть підготовку штурмових груп для подолання водних перешкод, форсування річок та дій на островах. Нагадаємо, 20 грудня вранці росіяни здійснили спробу прорватися до Херсона, але отримали відсіч.