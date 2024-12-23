Руководитель ЦПД Андрей Коваленко прокомментировал упреки о повторном наступлении на Херсон. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его официальное сообщение.

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Силы обороны готовы

Коваленко отметил прежде всего, что любые планы врага известны, а украинские Силы обороны ко всему готовы.

Зато некоторые россияне "уже удачно кормят раков в Днепре".

Желание Путина повысить ставки не сработает,

– подчеркнул он.

Ранее появилась информация о том, что Россия уже пыталась прорваться на правый берег Херсонщины. Кроме этого, СМИ со ссылкой на свои неназванные источники писали о том, что решение о новом наступлении уже принято.

Согласно их информации, операцию должен был курировать командующий воздушно-десантных войск России Михаил Теплинский. Для выполнения задач якобы планировали привлечь до 4 000 российских штурмовиков.

В то же время ситуация на фронте остается непростой. Россияне сосредоточили свои усилия на захвате Донецкой области.