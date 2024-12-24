Про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в етері "Радіо Свобода", повідомляє 24 Канал. Він розповів про ситуацію у Херсонській області.

Дивіться також Помічено незрозумілі й несподівані дії: чи можуть росіяни готувати наступ на Запоріжжя і Херсон

Що відбувається на цьому напрямку

Як пояснив Волошин, на Придніпровському напрямку щодня відбувається по 5 – 7 штурмів малими піхотними групами. Припускають про наміри переведення ворогом на цей плацдарм певних вогневих засобів. Це дозволить ворогу здійснювати з нього вогневий вплив на Херсон.

Зокрема, росіяни зможуть атакувати військові частини, підрозділи, які розташовані в береговій зоні на правому березі Дніпра.

Тобто ворог шукає, так би мовити, промацує нашу оборону: де є слабкі місця, намагається визначити, де у нас стоять вогневі засоби намагається подивитись як розташована система оборони, де вогневі позиції,

– заявив речник.

За його словами, водночас подібні дії противника важко назвати намаганням йти у великий штурм чи форсувати Дніпро.

Раніше речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що російські окупаційні війська на Херсонщині продовжують спроби висадитись на острів Козацький. Також вони останнім часом активізувались і на острові Великий Потьомкінський.