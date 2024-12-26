Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Причерноморского центра политических и социальных исследований Владимир Молчанов, отметив, что захватить плацдарм на правом берегу чрезвычайно сложно по разным причинам. Но все мы знаем, что российские оккупанты не считаются с потерями.

К теме Разведка боем: в Силах обороны рассказали, готовит ли враг наступление на Херсон

Способна ли Россия захватить Херсон

Как отметил Молчанов, Россия имеет примерно пятикратное преимущество в количестве личного состава на Херсонском направлении. Несмотря на это, оно более-менее нивелируется водными препятствиями, особенностями Днепра и местным ландшафтом.

В истории уже были случаи форсирования Днепра с просто катастрофическими потерями. Сейчас ситуация еще хуже для российских оккупантов.

Форсирование очень затруднено. Во Второй мировой советские солдаты понемногу продвигались в плавнях и выходили напротив Херсона и Антоновки. Сейчас сложно это сделать. Украинские дроны отслеживают каждое российское движение. Все проливы заминированы. Минирование возобновляют с помощью тяжелых дронов,

– сказал Молчанов.

Конечно, Россия способна осуществлять определенные атаки. Но речь идет скорее о ДРГ небольшими группами, которые хотели бы захватить плацдарм. Но как его удерживать – есть много вопросов. Да и добраться до правого берега – большая проблема для захватчиков. Тем более что Силы обороны Украины постоянно проверяют направления, где могут действовать оккупанты.

Во время предыдущей атаки половина лодок россиян буквально не завелась. Звучали предположения, что это был сознательный саботаж, чтобы не идти в самоубийственную атаку.

Не нужно сейчас паниковать. Единственный способ для оккупантов занять правый берег – это позорные подарки Путину со стороны западных союзников, если они откажутся от помощи,

– отметил Молчанов.

Напомним, 20 декабря вражеские ДРГ попытались продвинуться в направлении Херсона с левобережья Херсонщины. Их быстро обнаружили и уничтожили. Параллельно россияне массированно обстреливали Херсон.