Вблизи Херсона россияне проводят разведку боем, однако подготовки к большому форсированию Днепра пока разведка не наблюдает. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.

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Ситуация почти неизменна

По словам представителя, прошедшие сутки были довольно неспокойными, ведь враг продолжает артиллерийские обстрелы и увеличивает их примерно на треть. Т

То есть, если было 250-300, то уже – до 370. Кроме того, противник увеличил количество ударов дронами-камикадзе,

– пояснил спикер.

Он также очертил ситуацию на этом направлении. Он сказал, что на Херсонском (Приднепровском) направлении уже несколько недель все почти неизменной – ежедневно происходит от 5 до 7 штурмов.

Однако враг не уменьшает интенсивности обстрелов Херсона и населенных пунктов, прилегающих к Днепру. Россияне атакуют дронами, управляемыми авиабомбами и неуправляемыми авиационными ракетами.

Будет ли наступление на Херсон

Спикер также ответил, может ли сейчас враг развернуть повторную наступательную операцию на Херсон. Он отметил, что для этого прежде всего нужно форсировать такую большую водную преграду как Днепр, а для этого необходимо собрать достаточно сил и средств. По состоянию на сегодня накопления этих средств почти невозможно скрыть.

Россия проводит ежедневные штурмы небольшими группами. По словам представителя, они напоминают определенные "поисковые действия". Штурм выглядит так: две-три лодки – 5-7 человек – пытаются высадиться на правом берегу, обычно, в островной зоне, в частности, на остров Казацкий и провести там штурмовые действия.

Волошин сказал, что так они пытаются выбить оттуда наших защитников, ведь почти вся эта островная зона Днепра под огневым контролем Сил обороны Украины.