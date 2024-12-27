Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Сил обороны юга Украины Владислава Волошина в эфире телемарафона.

Важно Россияне на Херсонщине стали активнее: в ОВА рассказали о постоянных попытках ДРГ закрепиться

Россияне попытались высадиться на остров

На Приднепровском направлении российские захватчики не прекратят сокрушительных обстрелов. При этом оккупанты также пытаются высадить десант на остров Казацкий, что в районе Новой Каховки на Херсонщине.

За минувшие сутки он продолжал попытки высадиться на остров Казацкий. Однако успеха не добился, высадиться не смог, понес потери в технике,

– сообщил Волошин.

Как добавил представитель Сил обороны Юга, россияне во время своих попыток высадиться на острова теряют как личный состав, так и различные лодки и плавсредства.

Комментируя слухи, что враг может накапливать резервы на левобережье, Волошин отметил, что спрятать даже резерв в 100 военных, даже в гражданской одежде, на левобережье Херсонщины очень трудно.

"Накопить технику и плавсредства тоже очень трудно. Поэтому, если бы были подобные скопления техники, по ним был бы нанесен огневой удар на уничтожение. Сейчас таких скоплений нет. Поэтому говорить, что враг накапливает технику, чтобы форсировать Днепр, пока рано", – подчеркнул Волошин.