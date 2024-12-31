Журналистка из Херсона Евгения Вирлич в эфире 24 Канала рассказала, что россияне продолжают штурмовать острова, а несколько месяцев назад они усилили свое присутствие в медиапространстве и пропаганду относительно своих штурмов.

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Впрочем, у них возникают серьезные проблемы.

Их карты и данные устаревшие, а ситуация на местности значительно изменилась. Особенно после того, как россияне взорвали плотину Каховской ГЭС. В районе островов и прилегающих территорий произошло много изменений, с которыми они до сих пор не могут смириться,

– рассказала Евгения Вирлич.

По словам жителей левого берега, у россиян есть нехватка ресурсов. В то же время бои на островах не прекращаются, и россияне продолжают атаковать на правый берег.

Опять что-то готовят

"Больше всего поражает то, что россияне постоянно ведут обстрелы. Шум от этих атак непрерывный, и жители Херсона и прибрежных районов правого берега слышат его ежедневно. Возможно, они даже видят эти события, хотя я сама, честно говоря, боюсь смотреть в ту сторону", – отметила Евгения Вирлич.

Она добавила, что в последние дни стало немного тише, поэтому это наталкивает на мысль, что они "что-то" снова готовят.